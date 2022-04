Berlín, noviembre de 1938. Otto Silbermann es un empresario judío, un hombre que hasta la llegada al poder del Partido Nazi había sido un miembro respetado de la sociedad. Una mañana, aporrean la puerta de su piso: vienen a detenerlo, a despojarlo de sus bienes; quizá, incluso, a ejecutarlo. No es un suceso aislado: por toda la ciudad y con el benéplacito de las autoridades se producen arrestos y linchamientos de los que Silbermann es testigo. Lo imposible parece estar ocurriendo. Sin nadie a quien recurrir, consciente de ser el blanco perfecto del odio, procura pasar desapercibido, hacerse invisible y huir. Aferrado a un maletín que contiene todo el dinero que ha conseguido salvar del expolio, toma un tren tras otro, recorriendo Alemania mientras trata de hallar la manera de cruzar la frontera y fugarse al extranjero. Sus días transcurren entre trenes, andenes, restaurantes de estación. Silbermann conocerá la indiferencia de muchos, la compasión de unos pocos y, ante todo, el feroz rostro del miedo.

Novela testimonial de Ulrich Alexander Boschwitz, autor precoz que falleció trágicamente antes de cumplir los treinta años, el manuscrito de El pasajero pasó décadas olvidado en el Archivo del Exilio de la Biblioteca Nacional de Alemania, hasta ser descubierto y publicado en 2018 en Alemania, convirtiéndose en un verdadero acontecimiento literario. Retrato de la aterradora realidad de la persecución de los judíos durante los pogromos en 1938, nunca antes se había reflejado en una obra literaria, de manera tan realista y emocionante, con un sentimiento tan penetrante de angustia y urgencia, la asfixiante atmósfera de la época, haciéndonos partícipes de la lucha por la dignidad de un hombre frente a la injusticia.

Sobre el autor

Ulrich Alexander Boschwitz nació en Berlín, en 1915. Hijo de madre protestante y padre judío, que murió en combate en la Primera Guerra Mundial, emigró de Alemania en 1935, recorriendo sin establecerse Suecia, Noruega, Francia, Luxemburgo, Bélgica y, finalmente, Inglaterra. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y pese a su origen judío, fue calificado de “extranjero enemigo” e internado en un campo de concentración en la Isla de Man. Tras la decisión del gobierno británico de expulsar a todos los extranjeros internados en su territorio, fue deportado a australia en el infame buque Dunera, célebre por el maltrato al que se sometió a los prisioneros que viajaban en él. En 1942, cuando por fin se permitió que Boschwitz regresara a Inglaterra, el barco en el que viajaba, el Abosso, fue torpedeado y Boschwitz murió, junto con otros cuarenta pasajeros, a la edad de veintisiete años. En vida, publicó dos obras bajo el seudónimo de John Grane: Menschen neben dem Leben, publicada en Suecia en 1937, y The Man Who Took Trains, primera versión no editada de El pasajero, publicada en Inglaterra en 1939. Tuvieron que pasar ochenta años para que la novela viese la luz por primera vez en Alemania, granjeándose el reconocimiento de crítica y público.

