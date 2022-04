Un poco más reposados y conscientes de que la pandemia continúa, pero que ya existe luz al final del túnel, que fortalece la acción de la ciencia, me parece prudente, revisar algunos enfoques que tendrán obligada vigencia después de muy poco tiempo, pues los resultados de esta terrible vorágine sanitaria que aún estamos pasando, dejo varias brechas imposible de saldar, pero que obligan a las organizaciones mundiales de la salud a considerar los errores y fortalecer las bases de los futuros sistemas de salud que deben imponerse en el mundo moderno. Resalto solo uno, que cometió la Organización Mundial de la Salud (OMS), al no considerar como aporte científico a la medicina veterinaria, que quedo rezagada, titilando voces de protesta, que aún resuenan en el mundo, pues ignorando el origen de la pandemia, a todas luces zoonótica, dio origen a posiciones políticas equivocadas de varios lideres mundiales, que alentaron caminos donde la confusión y los errores se perpetuaron, dando cabida al desconcierto social y la incertidumbre médica.

Hoy liderados por la misma OMS que, dándose cuenta de su error, puso en vigencia el enfoque ONE HEALTH (UNA SOLA SALUD), a pesar de haberla publicado hace más de 25 años, era hora entonces de imponer su vigencia, como está alentando en la actualidad, camino adecuado y correcto que debió imprimir su enfoque, no solo al inicio de esta pandemia, sino en las pandemias anteriores producidas por agentes patógenos de la misma familia de coronavirus, como fueron la del SARS (2002) y MERS (2012), y el COVID 19 (2021), que tienen al murciélago, como su reservorio natural. Hoy la Fundación Bamberg, impulsada por la FAO; OMS y la OIE (Organización mundial de Sanidad Animal) reúne a los representantes públicos y privados en el encuentro Spain One Health 2022, para intercambiar esfuerzos que limiten las amenazas para la salud pública, derivadas de las interacciones entre humanos, animales y medio ambiente.

