El 25 de noviembre fue el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, desde 1981 se conmemora por el asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) conocidas como “Las Mariposas”, quienes eran tres activistas de República Dominicana que lucharon para eliminar las injusticias y frenar los maltratos hacia las mujeres. Este suceso dio origen a que la ONU en el año 2000 declarara oficialmente el día.

En esta ocasión hablaremos de cómo las mujeres son maltratadas psicológicamente por no tener cuerpos “perfectos”. En la sociedad actual se promueve el ideal de un cuerpo delgado, este se va internalizando y las mujeres adoptan la idea de que solamente se puede tener ese tipo de cuerpo.

Pongamos de ejemplo a Corea del Sur, las mujeres para considerarse “hermosas” deben tener piel perfecta sin ninguna imperfección, cuerpo delgado, rostro pequeño, mandíbula en V, labios pequeños y ojos grandes, las que no cumplan con este estándar de belleza se sienten inconformes y buscan poder parecerse a esas figuras tan estereotipadas.

Vivimos una época en la que la belleza del cuerpo femenino es tan importante como la del rostro y ninguna mujer puede, hoy en día, permitirse el lujo de despreocuparse. Algo que resulta impactante es que las niñas ya se encuentran condicionadas por la presión que su entorno pone en ellas, saben que cuando crezcan deben apegarse al estándar de belleza e incluso muchas ya comienzan a adoptar conductas riesgosas para “cuidar” su cuerpo.

Las adolescentes pasan demasiado tiempo en redes sociales, lo que las expone constantemente al contenido de las famosas. Las celebridades han popularizado mil formas y remedios para mantenerse “fit”, sin ser profesionales de la salud. Tenemos las dietas restrictivas, pastillas para bajar de peso, licuados, exceso de ejercicio y muchas otras conductas que según ayudan a cuidar la figura, pero en la mayoría de los casos se tiene como resultado un trastorno de la conducta alimentaria (TCA). La persona que padece un TCA tiene demasiada preocupación por su peso e imagen corporal, canalizando esto en la alimentación y los hábitos. Esta enfermedad puede llegar a provocar enfermedades físicas y mentales, y en casos extremos la muerte.

Sin duda las que más han sufrido de estos trastornos son las mujeres, esto no significa que los hombres estén exentos, sólo que el índice de ocurrencia prevalece en la población femenina. Cumplir los cánones de belleza que imponen las grandes industrias condiciona el desarrollo de complejos hacia el propio cuerpo, que pueden evolucionar a auténticas patologías de inseguridad. Hoy en día, el 36% de las mujeres admite que empieza a sentir vergüenza sobre algún aspecto de su físico entre los 11 y los 20 años, según apunta un estudio realizado por la marca Dove. Cuántas veces no hemos escuchado: “ya subiste de peso” “ponte a dieta” “esa ropa no le queda a tu cuerpo” “deberías adelgazar para usar x ropa” “arréglate más”, lo cual violenta la propia imagen corporal, disminuye el autoestima y provoca desconfianza en uno mismo.

El emitir frases humillantes y descalificadoras ya es violencia psicológica. En México desafortunadamente el machismo sigue vigente, no hay que minimizar que por el hecho de no atacar físicamente a una mujer no se puede considerar como acto violento. Probablemente por fuera la persona luzca bien, pero luchar al mismo tiempo con estereotipos y con la presión interna es una batalla tan dura a la que muchas mujeres se enfrentan.

Es de vital importancia que si en algún momento no te llegas a sentir cómoda con tu cuerpo busques a profesionales de la salud (nutriólogos, psicólogos y/o psiquiatras), no te dejes llevar por lo que está de moda o por lo que dicen los otros. La salud física y mental es el mejor regalo que podemos darnos.