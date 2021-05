Vamos a comenzar con una afirmación en la que nos basaremos hasta el final de este artículo: las emociones agradables y las no agradables.

Las emociones se las consideran como reacciones psicofisiológicas al medio ambiente y están constituidas por pensamientos, reacciones fisiológicas y conductuales que las distinguen.

Por ejemplo, cuando nos enojamos pensamos en el ¿por qué las cosas tuvieron que pasar de cierta forma y no como debían?, sentimos los músculos tensos y quizá una opresión en el pecho y generalmente estamos más dispuestos a manifestar nuestra inconformidad de manera enérgica y procurar que las cosas tomen el curso que nosotros pensamos que es el correcto.

En el caso de los adolescentes estas emociones son similares a las de los adultos, sin embargo, aún existen dificultades para que ellos puedan regularlas de manera autónoma, ya que hay poca reflexión acerca de lo que significan y acerca de sus consecuencias al actuar guiados exclusivamente por ellas, más la guía de un adulto en quien confían, les sirve para aprender a hacerlo.

Así como las emociones, que no nos gustan tienen una utilidad dado que nos indican lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo lo estamos percibiendo y por mucho que nos disgusten algunas, ellas son nuestras aliadas y podemos sacarles el mejor partido.

Para lograrlo es importante platicar con los adolescentes el qué indica cada emoción y cuáles son las maneras adecuadas e inadecuadas de gestionarlas.

Por ejemplo: el miedo nos indica que estamos ante una situación potencialmente peligrosa o para la cual no nos sentimos preparados, y una forma adecuada de gestionarlo es estar alerta para actuar con eficacia y salvaguardar nuestra integridad. Mientras que, una forma inadecuada sería quedarse paralizado y culparse por no ser capaz de afrontar y tener miedo.

Estas situaciones pueden enseñarle al adolescente mucho acerca de sí mismos, de sus capacidades, de las habilidades que aún están por adquirir y de las situaciones que son un factor de riesgo para ellos.

También es útil tomar como ejemplos situaciones que les hagan sentido y vayan de acuerdo a su personalidad, por ejemplo: padres o mentores, podrían hacer lo mismo con cada una de las emociones y que el adolescente proponga escenarios en los que sienta enojo, tristeza, felicidad, sorpresa o disgusto, a la vez que juntos evalúan qué quieren decirle cada una y cuáles son las formas más adecuadas de actuar en cada uno de los escenarios hipotéticos.

Otro punto importante es dejar de lado los juicios de valor, no hay emociones buenas ni malas. Lo importante de una emoción es lo que hacemos con ella. Estar tristes nos puede indicar que nos conviene cambiar el modo como hacemos las cosas, y no necesariamente que dejemos de intentarlo. Finalmente, recuerda que cuando el adolescente tiene dificultad al regular sus emociones hay que aprender a diferenciar entre la persona y sus fallas, evita juzgarlo por no acertar, conserva la calma, brinda seguridad, acepta, y vuelvan a intentarlo.

Línea de apoyo emocional 24 horas anónima. Llámanos ya no estás sólo 55 5292 5131