bad luck: דאָס שלימזל; דאָס מזל פֿון אַ דראָנג

[DOS ShLIMÁZL; DOS MAZL FUN A DRONG]

dog days: הי֜נטטעג; אױגו֜סט־⁠היצן

[HÍNTTEG; OYGÚST-HITSN]

drought: די טרי֜קעניש, ־⁠ן; די פּ(אָ)סע֜כע, ־⁠ס

[DI TRÍKENISh, -N; DI P(O)SÉKhE, -S]

extreme heat: די חמימה, ־⁠ות; היצן (ל״ר); די ברע֜נענדיקע היץ

[DI KhMÍME, -S; HITSN (pl.); DI BRÉNENDIKE HITS]

heat: די היץ

[DI HITS]

humid: פֿײַכט; פּאַ֜רנע; דע֜מפּיק

[FAYKhT; PÁRNE; DÉMPIK]

lethargy: די לעטאַ֜רגיע; דער הי֜נערפּלעט

[DI LETÁRGYE; DER HÍNERPLET]

mad dogs: משוגענע הינט

[MEShÚGENE HINT]

Sirius, the Dog Star: סי֜ריוס, דער הו֜נט־שטערן

[SÍRIUS, DER HÚNT-ShTERN]

sudden thunderstorms: דאָס פּלו֜צעמדיקע געדו֜נער; דער מיטאַמאָ֜ליקער דו֜נער־⁠שטו֜רעם <בלי֜צשטורעם>, ־ס

[DOS PLÚTSEMDIKE GEDÚNER; DER MITAMÓLIKER DÚNER-ShTÚREM , -S]

sultry: פּאַ֜רנע; שטי֜קעדיק; דו֜שנע

[PÁRNE; ShTÍKEDIK; DÚShNE]

the hottest period of the year: די היי֜סטע צײַט פֿון יאָר

[DI HÉYSTE TSAYT FUN YOR]

The hot days of summer are unbearable.

.די היי֜סע זו֜מערטעג זע֜נען נישט צו(ם) דערטראָ֜גן

[DI HÉYSE ZÚMERTEG ZÉNEN NIShT TSU(M) DERTRÓGN]

When it’s humid, I find it hard to breathe.

ווען ס׳איז פֿײַ֜כט קומט מיר אָן שווע֜ר דאָס אָ֜טעמען; ווען ס׳איז פֿײַ֜כט איז מיר שווע֜ר צו אָ֜טעמען.

[VEN S’IZ FÁYKhT KUMT MIR ON ShVÉR DOS ÓTEMEN; VEN S’IZ FÁYKHT IZ MIR ShVÉR TSU ÓTEMEN]

