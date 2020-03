Diario Judío México -

Taiseer Hussein, membre du Hizb ut-Tahrir America, a déclaré, dans un discours prononcé lors d’une conférence organisée le 19 janvier 2020 à Glendale Heights, dans l’Illinois, qu’Allah avait promis à la nation islamique qu’elle hériterait de toute la Terre. Il a ajouté que Mahomet avait prophétisé la conquête de Constantinople et de Rome par l’islam et l’instauration d’un califat.

Soulignant que ces prophéties ne pourront se réaliser si les musulmans « pratiquent l’incroyance » ou suivent le modèle la corruption occidentale, Hussein a toutefois déclaré que la nation islamique rétablirait le califat, conquerrait Rome et libérerait la Palestine, le Cachemire, l’Inde et l’Espagne, également terre islamique occupée. La conférence était intitulée « L’aide d’Allah est proche. » Extraits :

Taiseer Hussein : Allah a promis à cette nation islamique dans ce Coran que la nation islamique héritera de la terre, que la nation islamique régnera sur cette terre. Pas seulement sur une partie de la terre, mais sur la Terre. […]

De toute évidence, ces hadiths nous rappellent les bonnes nouvelles que le Prophète nous a apportées. Lesquelles sont : numéro un – l’ouverture [la conquête] de Constantinople ; numéro deux – l’ouverture [la conquête] de Rome. Rome ? Quelle Rome ? Vous parlez de Rome, en Italie ? Du Vatican ? De cette Rome ? Oui, en effet, de cette Rome. Comment le saviez-vous ? Le hadith le dit. […]

Cet [événement] de l’ouverture [conquête] de Rome s’est-il réalisé dans l’Histoire depuis ce hadith ? Non. C’est donc notre chance. C’est notre chance, inch’Allah, que Rome soit ouverte [conquise] par la promesse d’Allah, mentionnée dans ce hadith du prophète Mohammed. Ensuite, la troisième bonne nouvelle est le rétablissement du califat selon la méthode du Prophète. De ces trois bonnes nouvelles, une s’est réalisée, à savoir l’ouverture [la conquête] de Constantinople. Le reste se réalisera bientôt, inch’Allah. […]

Nous, en tant que nation, assisterons, inch’Allah, au retour du Califat selon la méthode du Prophète et ensuite, en tant que nation, nous ouvrirons [conquerrons] Rome et libérerons la Palestine et le reste. Nous prions Allah de nous inclure parmi les témoins de cet accomplissement et de ces bonnes nouvelles. Mais, mes frères et sœurs, soyez sûrs que ces bonnes nouvelles ne se réaliseront jamais si nous suivons et pratiquons l’incroyance sous toutes ses formes, si nous suivons la corruption et les politiques occidentales corrompues, ou recherchons le soutien et l’amitié des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l’ONU, du Conseil de sécurité, pour ne citer que ceux-là, car ils sont partenaires dans la criminalité et [le projet] d’empêcher la nation de revenir et de s’unir sous l’islam. […]

Nous ne doutons pas qu’Allah tiendra Sa promesse et nous accordera le califat selon la méthode de la Prophétie. Sous sa direction, Rome sera ouverte [conquise], le Cachemire sera libéré, l’Inde sera libérée, la Palestine sera libérée, l’Andalousie… Parfois, nous oublions l’Andalousie, connue sous le nom d’Espagne. Cette terre fut la nôtre pendant 800 ans et elle est sous occupation, comme le Cachemire, comme la Palestine.

