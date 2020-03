Diario Judío México -

Le 23 février 2020, le cinéaste iranien Nader Talebzadeh était interviewé par le présentateur Alireza Pourmasoud sur la chaîne Ofogh (Iran). Pourmasoud a affirmé que les grands médias américains sont constitués de six sociétés dirigées par des Juifs sionistes originaires d’Allemagne et d’URSS immigrés aux États-Unis, lesquels contrôleraient l’ensemble des informations publiées. Selon lui, depuis la Réformation protestante, qui aurait adopté l’idée que le Messie sera Juif, les chrétiens se sont unis aux sionistes pour faire de Jérusalem la capitale d’Israël. En outre, la série Netflix Messiah aurait été produite pour évaluer le goût du public quant à la question du Messie.

Nader Talebzadeh a déclaré que MEMRI TV le surveillait, lui et plus généralement les médias iraniens, depuis 20 ans, et que Netflix modifiait le scénario de la série Messiah à souhait. Extraits :

Alireza Pourmasoud : Comme vous le savez, jusqu’à il y a 20 ans, les médias américains consistaient de 50 sociétés qui faisaient l’actualité. Ils représentent aujourd’hui six [sociétés], connues comme les médias grand public. Ce sont tous des Juifs sionistes qui ont immigré d’Allemagne, d’URSS, de Russie et d’ailleurs. S’ils ne veulent pas diffuser certaines nouvelles, ils peuvent véritablement en prévenir la diffusion. C’est mon analyse au sujet de [l’attaque] de la base aérienne d’Ayn Al-Asad. Ils ne veulent pas rendre publiques les informations sur les dommages et les victimes, donc le [nombre] de « légères commotions cérébrales » est passé de 3 à 54.

Nader Talebzadeh : En parlant de commotions, ils n’ont pas de cerveau…

Alireza Pourmasoud : C’est l’ambiance qui a été créée. […]

Depuis [la Réforme] de Martin Luther, quand le Christ est devenu juif, les chrétiens disent : « Unissons-nous aux sionistes, et lorsque le Christ reviendra, il libérera Jérusalem, et elle deviendra la capitale d’Israël, et alors nous pourrons reprendre nos querelles. » Aujourd’hui, ils produisent diverses émissions. Leur toute dernière série est Messiah, sur Netflix, créée pour évaluer le goût du public. Cette série a des caractéristiques uniques. Par exemple, le mot « imam » est utilisé en référence au sauveur. Jusqu’à présent, le mot « imam » n’apparaissait pas à Hollywood – du moins pas dans les films que j’ai étudiés sur le Jour du Jugement. […]

Nader Talebzadeh : Je pense que ces dix épisodes [de la première saison de Messiah] et les réactions du monde islamique, dont cette discussion que nous avons… Soyez certain qu’un endroit comme le MEMRI TV d’Israël est en train de l’observer. J’ai vu au moins 20 vidéos de moi-même, sous-titrées en anglais, sur MEMRI TV, montrant ce que les médias iraniens disent d'[Israël]. Depuis 20 ans, ils surveillent ce que nous disons, et modifient le script [de la série Messiah]. Soyez sûrs qu’ils génèrent des schismes. Ils se mêlent à présent du scénario.

Alireza Pourmasoud : Donc, à cause de l’importance de la diffusion, Netflix évalue à présent le goût du public ?

Nader Talebzadeh : Oui.

