Diario Judío México - Le 12 décembre 2019, Morteza Ghorbani, conseiller principal du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien (CGRI), a menacé d’une attaque iranienne contre Israël depuis le sol libanais. En réponse aux propos du ministre israélien des Affaires étrangères, selon lesquels une attaque israélienne contre l’Iran était « une option », Ghorbani a déclaré : « Si le régime sioniste commettait [même] la plus petite erreur vis-à-vis de l’Iran, nous raserons Tel-Aviv, depuis le Liban, sans avoir à lancer un seul missile ou un tout [autre] appareil depuis l’Iran… Dieu sait que si, un soir, le dirigeant iranien [Ali Khamenei] ordonnait une attaque aux missiles [contre Israël], ces sionistes capituleraient tous… Aujourd’hui, le cœur et l’esprit des peuples yéménite, syrien, irakien, libanais et gazaoui sont avec l’Iran » [1].

Les propos de Ghorbani ont suscité l’indignation de nombreux responsables libanais. Ainsi, le ministre de la Défense, Elias Bou Saab, considéré comme proche du Hezbollah, a affirmé que cette déclaration, si Ghorbani l’a effectivement prononcée, était très regrettable et constituait une atteinte à la souveraineté du Liban. D’autres responsables ont déclaré que le Liban n’était pas un no man’s land à la disposition de l’Iran, ni un canal servant à relayer les menaces du CGRI envers d’autres pays. Qualifiant cette déclaration de violation de l’honneur et de la dignité du Liban, certains ont appelé à exiger de l’ambassadeur iranien une explication, voire même son expulsion.

Des articles de presse libanais ont également critiqué les propos de Ghorbani, accusant les responsables libanais de pas y réagir et de permettre à l’Iran de fouler au pied la souveraineté du Liban.

Suite à ce tollé, le porte-parole du CGRI, Ramezan Sharif, a déclaré que « les médias avaient mal interprété et déformé » les propos de Ghorbani. « Ghorbani ne fait pas actuellement office de conseiller du CGRI, mais exerce d’autres fonctions dans les forces armées », a précisé Sharif [2].

Notes :

[1] Mizanonline.com, 9 décembre 2019.

2] ISNA (Iran), le 11 décembre 2019.