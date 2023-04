Las konsejas de Rivka: MIJOR KAYER EN RIO KAYENTE, KE EN BOKA DE LA DJENTE

MIJOR KAYER EN RIO KAYENTE, KE EN BOKA DE LA DJENTE

El vizindado en el kual me engrandesi es en Estambul al lado de la Kula Galata i tiene el nombre “Pasaj Salti”, el nombre de mi famiya. Este pasaj dainda egziste, malgrado ke todos los abitantes ke vinieron de Kuzgunchuk lo vijitan agora solo para tomar una foto.

Los apartamentos en este pasaj estavan uno al lado del otro, uno serka del otro, las ventanas se avrian en el kortijo i demizmo se puedia ver los vizinos de una kaza a la ortra, oyirlos kuando avlavan, alkansarlos sin salir de kaza, azer muabet kon eyos, o oyír dedikodus.

Apenas salia un kosa en medio, todo el pasaj lo savia de una punta a la otra, i es ansina ke funksyonava la telekommunikasyon en akeyos dias.

Dos vizinas de buena ora en la demanyana.

-“Buenos dias Rebecca. Komo estas, komo amanesites?”

-“Bueno, sana ke me estes”, me respondio la vizina.

-“ A mi no me agrada mishirikar i avlar bavajadas, ma kero kontar lo ke me afito ayer. Ya saves, la ventanika de mi kuzina mira ande la vizina Bulisa, i al kortijo suyo. Ayer miri afuera i echi un ojo a Rashelika, la ija de Bulisa.

Rachelika es ija buena i ermosa, una donzeya, una guerta. Se peyno, se metyo orejales, una bluzika blanka, una fustika kurta, kurta, ke se yamava “mini” unos kalsados kolorados, kon tako alto, un chapeyo zurzuvi, unas kalsas de seda, i una chanta preta. Travo la puerta i salyo, te digo “ tiree a quatre epingles”.

-“E, kualo son estas echadas? No empeses kon tus pesgaduras !! rogo la vizina.

-“Kada kosa en su tyempo”,le dishe. “Ya saves ke en boka serrada,no entra moshka.

Echi un grito: “ Ande vas Rashelika”?. “Kon boka dulse me disho:” Al charshi me esto indo.” “Kaminos de leche i miel” le dezeyi .

No eskapi de oyír su mentira me akodri de lo ke me avian kontado de Rashelika, ke es kapache de todo. Vo lo va kontar malgrado ke es sekreto.

-“No avles ansina, disho la vizina. Las paredes tienen orejas. Me estas dando sikinti. Kualo estas pepiteando?”.

-“Bueno, bueno . Oyeme !, oyime !. Ay,no me shashireyes, no me kortes la palavra. Dechame kontinuar….. Vino en kasa el purcho mio. Me estava mirando kon ojos de amor i me arogo de aprontar unos mezes para sus amigos. Pishin me hui en la kusina. Para mi aprontar mezes es las manos i no ago saltanat . Ize un platiko kon salatika, un plato kon lakerda, un kon keso, unos boyos freskos, tenia una agristada, i kon el rakiko apronti una salata de fijon, lo meti todo sovre la meza i vate kantando. Vinyeron los amigos, se echaron sovre los platikos i me arogaron de desharlos solos. Todo me paresyo muy shupeli. Me eskondi detrás de la puerta i oyi esto….”

-“Azelo un poko mas kurto, vizina”. Me estas mareando. No tengo mucho tiempo, kero dar dolash a los otros vizinas i kontarles esto “.

-“Bueno, bueno.”

Los ombres amataron la set i empesaron a avlar.

“Konosesh Marsello, ke rova pitas i beza mezuzot? Se enamoro de Rashelika.

Anyos no se vieron, ama ya savesh ke leshos de vista, leshos de koroson. Antes de una semana vino aki. Rashelika lo arisivyo kon brasos avyertos i kon ojos de amor. Empesaron la djente a avlar a Marsello i kontarle negras i no buenas sovre Rashelika, ke es solevantada, de negro djins i gastadera. Le kitaron fama negra. Le komieron la miga del meoyo. Tanto le unflaron la kavesa ke en fin se arrepintyo de kazarse kon eya. Se la kitaron de gana. Ama i Rashelika non es un andjeliko – disho marido lo kero, presto lo kero.”

-Ayde, ayde vizina, no te esvaneskas!!!

-Kualo aze Marsello.? El musyu vido ke esta en sakana, ke no ay hayre, se fuyo a pies deskalsos i desho Rashelika kon mokos enkolgando. “

-Kualo disho de todo esto Bulisa, la madre de Rashelika. “ Patladeandose de yorar disho:

– No es verdad.

Lo esta enyegando. Ama ya saves ke una madre i un mantal, tapan mucho mal.

– La tomaron a Rashelika. aynara. I tu kualo pensas???

– Repuesta en su ora vale mil dukados. No se, ma penso umo sin fuego no ay.

Rivka Abiry

Del livro UNA LÁGRIMA UNA RIZA – Lo ke mos konta Rivka