אין‮ די שולן לערנט מען זיך‮ געוויי֜נטלעך אויס‮ ווי אי֜בערצולייענען‮ און פֿאַרשטיי֜ן פּאָע֜זיע‮. דאָס אָ֜נשרײַבן‮ אַ ליד‮ ‮‮איז, פֿאַרשטיי֜ט זיך, אַ סך שווע֜רער‮, באַפֿרי֜דיקט עס אָ֜בער‮ שטאַרק דעם שרײַ֜בער פֿו֜נעם‮ ליד. אַז מע‮ ווייסט ווי‮‮ אָ֜נצוהייבן‮ קען יע֜דער איי֜נער אַליי֜ן נע֜מען‮ שרײַבן לי֜דער.‮ ‮

IN DI ShULN LERNT MEN ZIKh GEVÉYNTLEKh OYS VI ÍBERTSULEYENEN UN FARShTÉYN POÉZYE. DOS ÓNShRAYBN A LID IZ, FARShTÉYT ZIKh, A SAKh ShVÉRER, BAFRÍDIKT ES ÓBER ShTARK DEM ShRÁYBER FÚNEM LID. AZ ME VEYST VI ÓNTSUHEYBN KEN YÉDER ÉYNER ALÉYN NÉMEN ShRAYBN LÍDER.

We usually learn to read and understand poetry in school. Writing a poem is much more challenging, although very gratifying to the writer of the poem. If we know how to start, we can all begin to write poetry.

acrostic: דער אַקראָסטי֜ך, ־⁠ן

[DER AKROSTÍKh, -⁠N]

blank verse: װײַ֜סע פֿערזן (ל״ר)

[VÁYSE FERZN (pl.)]

cinquain: דער פּענטאַסטי֜ך, ־⁠ן

[DER PENTASTÍKh, -⁠N]

couplet: דער קופּלע֜ט, ־⁠ן

[DER KUPLÉT, -⁠N]

elision: די קלאַ֜נג־השמטה; דאָס דו֜רכלאָזן אַ קלאַנג

[DI KLÁNG-HAShMÓTE; DOS DÚRKhLOZN A KLANG]

epic poem: די פּאָע֜מע, ־⁠ס

[DI POÉME, -S]

free verse: פֿרײַ֜ע פֿערזן (ל״ר)

[FRÁYE FERZN (pl.)]

iambic pentameter: דער יאַ֜מבישער פּענטאַמע֜טער

[DER YÁMBIShER PENTAMÉTER]

imagery: דאָס בי֜לדװאַרג; די בי֜לדשאַפֿט; די מעטאַפֿאָ֜ריק

[DOS BÍLDVARG; DI BÍLDShAFT; DI METAFÓRIK]

inspire: אינספּירי֜רן

[INSPIRÍRN]

be inspired: אינספּירי֜רן זיך

[INSPIRÍRN ZIKh]

literal meaning: <דער פּשט, ־⁠ים/־⁠ן; דער פּשוטער טײַטש <מײן

[DER PShAT, PShÓTIM/-⁠N; DER PÓShETER TAYTSh ]

metaphor: דער מעטאַפֿאָ֜ר, ־⁠ן; דער מעטאַ֜פֿער, ־⁠ס

[DER METAFÓR, -⁠N; DER METÁFER, -⁠S]

meter: דער מע֜טער, ־⁠ס; דער מישקל, ־⁠ים

[DER MÉTER, -⁠S; DER MIShKL, MIShKÓLIM]

onomatopoeia: די אָנאָמאַטאָפּײ֜ע, ־⁠ס; דער נאָ֜כמאַכקלאַנג, ־⁠ען

[DI ONOMATOPÉYE, -⁠S; DER NÓKhMAKhKLANG, -⁠EN]

poem: דאָס (לײ֜ענ)ליד, ־⁠ער

[DOS (LÉYEN)LID, -⁠ER]

poetry: די פּאָע֜זיע; לי֜דער (ל״ר)

[DI POÉZYE; LÍDER (pl.)]

rhyme (n.): דער גראַם, ־⁠ען

[DER GRAM, -⁠EN]

rhyme (v.): גראַ֜מען (זיך)

[GRÁMEN (ZIKh)]

rhythm: דער רי֜טעם, ־⁠ס/רי֜טמען

[DER RÍTEM, -⁠S/RÍTMEN]

scansion: די סקאַנדי֜רונג

[DI SKANDÍRUNG]

stanza: די סטראָ֜פֿע, ־⁠ס

[DI STRÓFE, -⁠S]

syllable: דער טראַף, ־⁠ן

[DER TRAF, -⁠N]