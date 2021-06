According to one cybersecurity firm, there are now more than seven ransomware attacks in the United States per hour. The increase in such malware attacks is partly due to the pandemic, when many people started using unsecured personal modems and routers to work remotely and thereby increased the chances of being hacked. Many decide to pay the ransom because they believe that they have no choice. The payment in cryptocurrency is usually untraceable.

‮לויט איין קיבערזיכערקייט־פֿיר‮מע טרעפֿן איצט יעדע שעה מער ווי זיבן ‮‮ראַנסאָמוואַרג־אַטאַקן אין די פֿאַר‮אייניקטע שטאַטן.‮ דער אָנוווּקס פֿון אַזוינע שאָד‮נוואַרג־אַטאַקן איז צום טייל געשען‮‮ צוליב דער פּאַנדעמיע, ווען אַ ס‮ך מענטשן האָבן אָנגעהויבן ניצן די אייגענע‮, נישט־באַוואָרנטע מאָדעמס און רוטירערס‮‮ כּדי צו אַרבעטן פֿון דער ווײַטנס, או‮ן דערבײַ שטאַרק פֿאַרגרעסערט ‮די מעגלעכקייט אַז מע זאָל קענען‮‮ אַרײַנהאַקן צו זיי אין קאָמפּיוטער‮. אַ סך פֿירמעס באַצאָלן דאָס אויסלייזגעלט‮ ווײַל זיי מיינען אַז קיין ברירה איז בײַ זיי נישטאָ‮. די ‮אײַנצאָלונג אין קריפּטאָ־מזומנים לאָזט געוויינלעך נישט קיי‮ן שפּור.

[LOYT EYN KÍBERZÍKhERKEYT-FÍRME TREFN ITST YÉDE ShO MER VI ZIBN RÁNSOMVARG-ATÁKN IN DI FARÉYNIKTE ShTATN. DER ÓNVUKS FUN AZÓYNE ShÓDNVARG-ATÁKN IZ TSUM TEYL GEShÉN TSULÍB DER PANDÉMYE, VEN A SAKh MENTShN HOBN ÓNGEHOYBN NITSN DI ÉYGENE, NÍShT-FARZÍKhERTE MÓDEMS UN RUTÍRERS KEDÉY TSU ÁRBETN FUN DER VAYTNS, UN DERBÁY ShTARK FARGRÉSERT DI MÉGLEKhKEYT AZ ME ZOL KÉNEN ARÁYNHAKN TSU ZEY IN KOMPYÚTER. A SAKh FÍRMES BATSÓLN DOS ÓYSLEYZGELT VAYL ZEY MÉYNEN AZ KEYN BRÉYRE IZ BA ZEY NIShTÓ. DI ÁYNTSOLUNG IN KRÍPTO-MEZUMÓNIM LOZT GEVÉYNLEKh NIShT KEYN ShPUR.]

bitcoin: דער ביטקוין

[DER BÍTKOYN]

cryptocurrency: ‮קריפּטאָ‮־מזומנים ‮(‮ל״ר‮)‮

[KRÍPTO-MEZUMÓNIM (pl.)]

cybercriminal: דער קיבערפֿאַרברעכער, ־ס

[DER KÍBERFARBRÉKhER, -S]

cybersecurity: די/דאָס קיבערזיכערקייט

[DI/DOS KÍBERZÍKhERKEYT]

decrypt: דעשיפֿרירן

[DEShIFRÍRN]

demand ransom: פֿאַרלאַנגען אױסלײזגעלט

[FARLÁNGEN ÓYSLEYZGELT]

encrypt: קאָדירן; (אײַנ)שיפֿרירן; פֿאַרשיפֿרירן

[KODÍRN; (ÁYN)ShIFRÍRN; FARShIFRÍRN]

[DOS ShIFRÍRVARG (coll.)]

encryption ransomware: דאָס ראַנסאָמוואַרג צום שיפֿרירן

[DOS RÁNSOMVARG TSUM ShIFRÍRN]

file (n.): די טע֜קע, ־ס

[DI TÉKE, -S]

hack in(to): אַרײַנדרינגען <אַרײַנהאַקן> אין

[ARÁYNDRINGEN <ARÁYNHAKN> IN]

malware: דאָס שאָדנװאַרג

[DOS ShÓDNVARG]

pay a ransom: באַצאָלן אויסלייזגעלט

[BATSÓLN ÓYSLEYZGELT]

ransom: דאָס אױסלײזגעלט; דאָס אױסקױפֿגעלט; דער פּדיון

[DOS ÓYSLEYZGELT; DOS ÓYSKOYFGELT; DER PÍDYEN]

ransomware: דאָס ראַנסאָמוואַרג

[DOS RÁNSOMVARG]

be an easy target: זײַן אַ געלײמטער טערק; זײַן אַן אומבאַשיצטער קרבן

[ZAYN A GELÉYMTER TERK; ZAYN AN ÚMBAShITSTER KORBM]

unsecured: ני֜שט־באַוואָ֜רנט; ני֜שט־פֿאַרזי֜כערט

[NÍShT-BAVÓRNT; NÍShT-FARZÍKhERT]

be untraceable: נישט לאָזן זיך נאָכשפּירן; נישט לאָזן קײן שפּור

[NIShT LOZN ZIKh NÓKhShPIRN; NIShT LOZN KEYN ShPUR]