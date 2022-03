La Universidad de Tel Aviv recibe a la primera investigadora ucraniana en su campus

La estudiante ucraniana Maryana Sytar, señaló: “Tardé algunos días hasta llegar. Tuve que viajar de Ucrania a Hungría y luego abordé un avión a Tel Aviv. Estoy constantemente tratando de contactarme con mi familia pero me tranquiliza saber de que por ahora se encuentran a salvo. Deseo expresar mi gratitud a la Universidad de Tel Aviv por brindarme esta oportunidad y por toda la gente amable que me rodea y me ayuda permanentemente. Realmente lo valoro mucho”.