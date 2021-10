El pasado domingo comenzó a verse la 11° temporada de la serie Curb Your Enthusiasm. El guionista, actor y director de la misma es el estadounidense judío Larry David. El estreno fue un éxito absoluto ya que miles de personas sintonizaron HBO para reírse nuevamente con las locuras del protagonista.

Salió por primera vez al aire en el 2000. Lleva 21 años de éxito, con una audiencia fiel, que además suma seguidores progresivamente. A su vez, David dijo en reiteradas oportunidades que por el momento no tiene intenciones de dejar de grabar el programa.

En el primer episodio, la comedia, llamada por algunos «la comedia más judía de la historia», tiene varios guiños a la tradición judía. En un funeral, David le enseña yddish a Jon Hamm, el actor reconocida por su papel de Don Draper en la multipremiada Mad Men.

La serie en sí, no tiene límites humorísticos. Precisamente por ese motivo es tan criticada y halagada. Para quienes les gusta el humor sin fronteras, esta es la serie adecuada. Mientras que, a quienes no les da gracias temas más serios como el antisemitismo, la homofobia, y otros tópicos delicados, no les causará mucha simpatía.

A sus 74 años, Larry David sigue con el show que arrancó a sus 53, y parece estar como nuevo. Se lo ve en un gran estado físico y mental durante el primer episodio de la temporada 11 de esta bizarra serie. HBO y HBO Max son las plataformas donde se puede ver Curb Your Enthusiasm.