10 de septiembre: Día Mundial para la Prevención del Suicidio

La prevención del suicidio empieza con la conciencia y la acción. En este día, trabajemos juntos para construir un mundo donde cada persona se sienta amada y comprendida.

Cada año, aproximadamente 800.000 personas pierden la vida en el mundo, convirtiéndose en un importante problema de salud pública. El estigma hacia los problemas psicológicos y la conducta suicida provoca que muchas personas no pidan ni reciban la ayuda adecuada.

La mayoría de los estudios sugieren que las conductas poco saludables relacionadas con la alimentación o la imagen corporal pueden predecir la conducta suicida. Una posible explicación es que los trastornos ansioso-depresivos, que presentan mayor comorbilidad con los TCA, son factores de riesgo para el suicidio.

Los trastornos de la conducta alimentaria son alteraciones del comportamiento relacionadas con la experiencia, el peso y la figura corporal, afectando la salud física, emocional y social de la persona. Estas cuestiones pueden tener una relación compleja con el suicidio, aunque es importante recordar que cada individuo es único y las circunstancias pueden variar.

Existen variables que pueden influir en la conducta suicida de personas con TCA: episodios depresivos, deterioro psicológico, alta autoprotección, autocontrol, auto culpación y baja autoestima.

Algunas formas en que los TCA y el suicidio podrían estar relacionados son:

Sentimientos de desesperanza: Las personas con TCA pueden sentirse desesperadas, sin ánimos y experimentar tristeza, lo cual aumenta el riesgo de suicidio.

Depresión y trastornos de ansiedad: Los TCA a menudo coinciden con síntomas de depresión y ansiedad, aumentando el riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas.

Baja autoestima y distorsión de la imagen corporal: Las personas con TCA suelen tener baja autoestima y percepciones distorsionadas de su apariencia y valía personal, lo que contribuye a la desesperanza.

Aislamiento social: Los TCA pueden llevar al aislamiento debido a la preocupación constante por la comida y la apariencia, lo que incrementa el riesgo de suicidio al reducir el apoyo social.

Dificultades en relaciones interpersonales: Los TCA pueden dificultar relaciones saludables debido al enfoque en la comida y la apariencia, lo que aumenta la vulnerabilidad.

Efectos físicos y psicológicos: Los TCA pueden afectar gravemente la salud física y emocional, empeorando la situación y aumentando el riesgo de suicidio.

Es fundamental entender que los trastornos de la conducta alimentaria y el suicidio requieren atención y tratamiento especializado. Si tú o alguien que conoces enfrenta un TCA o pensamientos suicidas, es importante buscar ayuda profesional. Terapeutas, psiquiatras y otros profesionales de la salud pueden brindar el apoyo necesario para desarrollar un plan de tratamiento adecuado y personalizado.

Esta carta es para ti:

A ti que sientes que no hay esperanza o que el mañana carece de sentido, quiero decirte que no estás solo/a. Puede que tus pensamientos parezcan abrumadores y que el lugar en el que te encuentras parezca sin salida, pero quiero asegurarte que sí hay una salida. Vale la pena luchar y aunque tengas miedo, expresar tus sentimientos puede ayudarte a vislumbrar una luz en el camino. Recuerda vivir día a día y aprecia lo lejos que has llegado.

Si sientes que estás en un callejón sin salida o que los obstáculos son insuperables, no dudes en pedir ayuda. La compañía hace más llevadero el camino hacia la meta. Habrá alguien dispuesto a ayudarte cuando te tropieces.

Y si conoces a alguien que ha sufrido pérdidas o enfrenta dificultades, sé esa ayuda y luz en su camino cuando no puedan encontrarlo por sí mismos.

Cada paso hacia la recuperación es valioso, aunque sea difícil. Aunque el proceso sea lento, estoy seguro/a de que encontrarás el camino hacia la sanación y recuperación. No te rindas, eres más fuerte de lo que crees.