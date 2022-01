Tu vida, se convierte en la historia que narras, tus aciertos, tus errores y la forma cómo recuerdas los sucesos que entretejen tus memorias marcan tu persona.

La vida sucede. No da explicaciones, uno actúa como puede y sabe en cada momento. Son los recuerdos los que configuran la percepción de lo sucedido y la forma cómo uno elige entenderlos.

La historia de quien eres, de dónde vienes, los sueños que tienes, las batallas que decides pelar, los valores que proteges, la forma como te relacionas con los demás, fabricarán el tipo de persona que eres y la persona en la que te conviertes.

La narrativa es valiosa y determinante. La forma como decides platicar lo que te sucede es esencial. Puedes elegir describirte como “la víctima,” 'el villano,” o “el héroe “en las historias que relatan los eventos que vives.

Puedes ser el amante apasionado, la guerrera incansable, la persona que agradece y encuentra el goce por vivir, o bien, puedes ver lo que no sirve, contar tus carencias y encontrar lo malo que te sucede, para que entonces cuentes una historia de fracaso, dolor y lastima.

Cuando uno reflexiona y elige qué y cómo quiere recordar de lo que ha vivido. Así, se escribe la historia personal. Los eventos que sucedieron recobran valor y marcan el carácter.

Una vez que uno reconstruye su historia, esta se convierte en la descripción y la justificación de la forma de pensar, sentir y actuar. Entre más veces uno repite esta narración, la historia se aclara y se le da forma a la persona que se elige ser.

Estas historias se transmiten y se cuentan hasta que se convierten en legados personales y en tradiciones familiares. De hecho, hay historias que se han contado tantas veces que se les toma como una predisposición o herencia de vida.

Algunas veces las historias son inspiradoras, motivan a ser mejor y nutren de seguridad y compromiso como valores centrales, por lo tanto, es fácil retomar la determinación y el reto para triunfar.

Otras historias cuentan el sufrimiento o el maltrato, por lo que quedan impregnadas de dolor y desilusión. Si la persona repite dichas historias sin encontrar una nueva narrativa, posiblemente se quedará enfrascado en un limbo sin poder progresar.

Lo increíble de las historias es que estas son narrativas, descripciones y recuerdos que se pueden moldear y reestructurar para poderlas integrar a una realidad más noble y constructiva.

No se tiene que cargar con una historia que lastima, condena y que le quita sabor a la vida.

Uno puede recordar un evento entendiéndolo desde otra perspectiva, reconociendo que la historia tenía también otros detalles que pudieron mejorar los recuerdos para percibir una nueva perspectiva con mejor entendimiento. Esa misma historia se puede transformar y tomar otra dirección.

Cuando se reconoce que las historias se pueden adaptar y mejorar, se aprende a vivir con armonía.

La receta

Narrando historias

Ingredientes:

Realidad – descripción clara y objetiva de lo que pasa sin ediciones

Ojo Noble – encontrar los aspectos constructivos, positivos y amables

Creatividad – ser original creando nuevos escenarios y mejores diálogos

Determinación – deseo para tener una vida de buena calidad y paz

Perspectiva – tener una visión panorámica de lo que sucede ver el conjunto completo

Afirmación Personal para crear historias positivas

Elijo encontrar el lado positivo y generoso en todo lo que me sucede. Acepto y dejo fluir a la vida. Convierto mis historias en recuerdos gratos para utilizarlos como combustible vital para poder vivir en abundancia y plenitud. Aun los eventos tristes o desagradables se puede encontrar un recuerdo que de aliento con una perspectiva que invite a crecer. Yo soy las historias que cuento de mi. Mis historias me ayudan y me motivan.

Estructurando historias sanas e inspiradoras.

1. La forma como recuerdo mis historias puede transformar mis pesadillas en sueños y batallas triunfantes. No se niegan los fantasmas, los miedos y los villanos que nos encontramos, pero cuando la forma de percibirlos es con una historia noble, estos se pueden desvanecer y hasta domar.

2. La vida es una serie de eventos pasajeros que se convierten en relatos y recuerdos. Las situaciones son eventos fugaces, muchos inesperados que no se pueden controlar. La forma como uno los recuerda y platica los hace permanentes y eternos.

3. La forma en que cuentas las historias de tu vida puede transformar la vida que tienes en la vida que deseas. Entender y aprender de tus experiencias ayuda a soltar las expectativas que te limitan y a poder adaptar la realidad a una visión noble, sana y constructiva.

"Cambia la forma como narras tu historia y cambiarás la forma como vives tu vida, elige los recuerdos que te ayuden a vivir mejor."

