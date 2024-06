Despedirse a la mexicana

Esta cordialidad lubrica la relación, la protege incluso de la asertividad y la mecánica precisión de otras culturas donde la rudeza se manifiesta desde la invitación: “La familia Jones los espera en su casa, de 7 pm a 11 pm”. Los límites no son mexicanos. Para escaparnos de su dictadura inventamos los diminutivos. Fijar la despedida antes de haber llegado es como una fiesta en la que se avisa que no habrá hielo. Para el mexicano no es correcto advertir la hora en la que el anfitrión se pondrá el pijama; algo en nuestro ser nos hace repulsivos a la cuenta regresiva o al convencionalismo de que el té se toma a las 5 de la tarde. Tenemos problemas en México, sí, pero nos consuela que la hora de partir es cuando uno quiere, no cuando nos lo indican.

Como en un episodio diseñado por Samuel Beckett, en el que los personajes de Esperando a Godot, Vladimir y Estragon, anuncian que se van, pero no se van, el mexicano extiende su permanencia ante el dudoso beneplácito del anfitrión. Como sea, la despedida es el inicio de algo más. En ese “nos vemos pronto” está el deseo lacaniano que sabe que siempre hay algo más por decir, por completar, por entender del otro. Nada como la despedida para avivar la relación.

Y así, la entrada de la casa es mudo testigo de la inconfesable felicidad que da cerrar la puerta y apagar la luz.

@eduardo_caccia