Me pregunto de donde viene la fuerza que sacamos cada uno de nosotros en momentos difíciles y complicados. Y no me refiero a la que se adquiere en el gimnasio del deportivo, me refiero a la fuerza que viene del carácter, del amor , de las ganas de vivir, de las ganas de ayudar a nuestra familia, a nuestro prójimo y sobre todo del ejemplo de seres maravillosos que nos dieron tanto con su amor y ejemplo.

Acaba de fallecer mi Segunda madre, la mamá de mi esposa, nuestra querida “Jane”. Una mujer excepcional, forjada por la vida, con un carácter fuerte pero a la vez con una sensibilidad y visión que a pocos seres les he conocido.

Sus ganas de vivir fueron excepcionales y ver cómo se cargaba cada vez que veía a sus nietos y bisnietos era increíble. Sacar fuerzas para resistir su sufrimiento físico fue algo que me pregunte muchas veces, sus ganas de vivir eran ejemplares, nunca se dio por vencida.

Cada uno de nosotros nacemos con características especiales, cada uno venimos a este mundo con características que nos dan cierto tipo de fuerza para enfrentar la vida. Lo maravilloso es cuando a partir que lo que nos fue heredado es que trabajamos y entrenamos esas habilidades. Hay quien se conforma con lo que la vida le dio al nacer y hay quien con plena convicción trabaja día a día para ser mejor persona pero sobre todo para fortalecer su carácter, su visión y su empatía para con los demás.

Yo he sido uno de esos seres que me he forjado a fuerza del ejemplo de otros que han sido benévolos y me han compartido su experiencia, a fuerza de golpes que en lugar de tirarme de han enseñado a aprender de ellos, a fuerza de ver el privilegio que es poder ayudar a otros, pero para eso se debe ir a un lugar con ganas y mucha determinación todos los días a entrenar, no es fácil, se debe tener determinación para aguantar el peso y las repeticiones de los ejercicios que no pone nuestro coach, seguramente al principio nos costará mucho hacerlos bien, pero con voluntad y mucha práctica es que cada vez lo haremos mejor.

Debemos ser constantes y no claudicar, es un lugar mágico que si lo hacemos nuestro, nos permitirá cada día ser mejores, ese lugar para mi es, sin duda: “El Gimnasio de la Vida”