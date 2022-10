A mi me demandan dande topas tantos sujetos? Ken bushka topa les respondo. Es verda ke me plaze investigar, munchas vezes los sujetos me vyenen fin al pye.

Agora vos va kontar un pasaje verdadero, komo no kije dar nombre, a ken lo konti, les paresyo anegdot, fui ovligada de djurar ke es verdad.

İ a vozos vos djuro ke es verda kontado por el padre del novyo.

En la famiya dizeremos X, akea noche iva aver un evento muy ermozo. El ijo regalado se desido de kazar i les disho al padre i a la madre ke vayan a demandarla a la ija ke kere bien. Ke alegriya.

De Vista se tomo bonbonyera, se mando rozas a la kaza de la novya, sovretodo la madre del mansevo estava muy albonoza, le enkomendo al marido de vinir presto del echo para ir en su ora ande los koshuegros.

El buen del marido serro la butika mas presto de kada dia, se suvyo a su araba i penso porke kamino se puede ir mas presto. Disho del para el, lo mijor de todo es de ir por Dolapdere, porke el kamino ke toma kada diya es syempre serrado. El ke entra al kamino ve ke ay un trafiko dezgrasyado. No ay remedio atras no se puede ir, avyo la radyo i kon pasensya esta avansando. Entervalo la mujer ya le telefono mas de dyes vezes demandandole ande kedo. I el en kada ves

–kualo ke aga hanum el trafik nosta kaminando.

En avlando kon su mujer no se apersivyo, ensupito se avre la puerta derecha i entra un travesti i se le asenta allado. Povereto no topa de pensar, le disho ke abashe de vista, ma el travesti ensiste de no abashar, empeso a bezarlo, a fishugarlo, a la fin sale un buen pleto vienen a manos i parvyene a echarlo de la araba abasho.

Ya esta bolado, aryento la sudor i por demazia inyevozo ke ya kedo tadre. El telefon le sona de muevo, por siguro su mujer ke ya va salir loka. Eya ya ve ke la boz del marido no esta buena, pensa ke es porke kedo tarde ke esta inyervozo, le da una idea

-pasha no testrecheyes me vino una idea al tino

-si? kualo es

– tu no vengas a kaza, ven ande mi madre ayi es mas serka yo te va trayer los vistidos, te lavas te trokas i mos vamos todos endjuntos.

El marido, esta idea la topo muy lojik i aksepto.

Kurto vo lo are el buen del sinyor ariva a la kaza de la esfuegra kansado, no era ora de kontarles lo ke se paso, la mujer i el ijo ya lo estavan asperando, se lava, se viste i se aprontan para salir.

Komo avia dos arabas, la mujer toma la bonbonyera se suve a la araba del ijo i el marido toma a la esfuegra allado i salen a kamino.

En konduizando ve enbasho de la araba, un kalsado de mujer kolorado muy elegante. Disho desi parasi:

-oras buenas este kalsado dande salyo?? Deve de ser en peleando kon el travesti le kedo el kalsado aki, si lo ve mi esfuegra yo ya boli, kualo le va pareser?

Echo una rida enbasho, Apoko apoko sin ke veya la esfuegra se aboko, lo tomo el kalsado, avyo la ventana i lo echo al kamino.

-ooohh bendiço el dyo i de esto ya me eskabuyi

Kuando vienen a la kaza de la novya, aparko la araba i abasho kon alegria.

Ma la esfuegra no esta abashando le dize el yerno

-“ayde mama ke abashe ya kedimos tarde”

Nada eya esta en un buşkadero

-ayde mama ke abaşe

la esfuegra soflamada le dize al yerno:

-aspera un punto pasha, el kalsado muevo me chafteyo, me lo kiti, no lo esto topando.

Kedavos en las buenas oras!

Forti Barokas