Hay un Grammy para la música cristiana. Estos músicos también quieren que la música judía obtenga uno.

Hay un premio Grammy para casi todo tipo de música, desde pop hasta metal, pasando por la nueva era y la cristiana contemporánea, pero no hay una categoría judía. Dos amigos músicos judíos esperan cambiar eso.

Los músicos

Joanie Leeds, música infantil y ganadora de un Grammy en la ciudad de Nueva York, y Mikey Pauker, un autodenominado artista de “rock devocional” de California, están trabajando en una propuesta formal para agregar el ” mejor álbum de música judía ” a la lista de premios Grammy otorgados. cada año. Planean presentar su propuesta a la Academia de Grabación, el organismo que gobierna los Grammy, antes del 1 de marzo.

En el pasado, los álbumes de lo que tradicionalmente se considera música judía han sido nominados en una variedad de categorías, incluida la mejor música mundial contemporánea. El álbum “Wonder Wheel” de The Klezmatics ganó en esa categoría en 2006, y algunos se refirieron al premio como “el primer Grammy judío”.

Pero los músicos que producen álbumes de música judía a menudo se encuentran atrapados entre categorías, dijo Leeds. La categoría global no es adecuada para los músicos estadounidenses, y las categorías de música religiosa, incluso si se expanden, tampoco encajan fácilmente, dijo.

“ ‘Judío’ es complicado, porque no es solo una religión como el cristianismo”, dijo Leeds. “También es una cultura”.

¿Qué es la música judía?

Para fortalecer su propuesta, la pareja consultó con rabinos y educadores judíos sobre lo que constituye la música judía.

“Estamos haciendo todo lo posible para ser lo más claros e inclusivos posibles, porque no todos saben que la música judía es diversa”, dijo Pauker. “Es transdenominacional, se basa en la espiritualidad, se basa en la cultura y no es solo Ashkenazi”.

En su propuesta, Pauker y Leeds abogan por una nueva categoría que englobará la música religiosa judía, como la música cantorial, nigguns y mizrahi, así como la música secular, como la música klezmer, yiddish, ladina y judeoárabe. Los álbumes con temas cristianos, incluidos los producidos por judíos mesiánicos, no serían elegibles.

“Necesita tener algún tipo de contenido judío para que sea música judía”, dijo Leeds. “Si hay una canción en Israel sobre un tipo que conoce a una chica en un bar, o lo que sea que no tiene base en el texto o la liturgia ni nada, entonces no se consideraría música judía”.

“Nuestro objetivo es realmente educar no solo a la Academia de Grabación sobre qué es la música judía, sino también educar al público sobre qué es la música judía”, dijo.

La Academia de Grabación agrega y modifica regularmente las categorías de los Grammy. Este año, agregó cinco nuevos, incluyendo mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos y mejor álbum de poesía hablada.

Pauker dijo que esta no es la primera vez que los músicos solicitan a la Academia de Grabación que agregue una categoría judía. Pero esta vez, dijo, él y Leeds pueden señalar la producción constante de música judía de alta calidad en los últimos años. Señaló que solo en los últimos dos años, se lanzaron más de 100 álbumes que podrían haber sido nominados en esa categoría.

“Estamos en un punto de la historia de la música en el que estamos teniendo un renacimiento judío y el mercado ha llegado”, dijo. “Tenemos suficientes artistas donde podemos hacer esto”. Agregó que la Academia de Grabación lo ha apoyado a él y al Leeds en su esfuerzo.

En un esfuerzo por crear conciencia sobre su propuesta, han lanzado una petición en el sitio web Change.org. Para el viernes, tenía más de 1800 firmas, incluso de músicos no judíos.

Entre los firmantes se encuentra la cantante y activista sefardí Sarah Aroeste. Dijo que apoya el impulso de agregar una categoría judía en los Grammy porque sus álbumes, incluido “Monastir” de 2021, no encajan perfectamente en las otras categorías.

“La música judía cruza tantos límites musicales, pero nos perdemos o no somos elegibles en las categorías existentes”, escribió. “Como músico ladino específicamente, siempre me han puesto en la categoría de música global. ¡Literalmente me enfrento a actos musicales de todo el mundo!”.

Agregó: “Tener nuestra propia categoría, al igual que otros grupos étnicos o religiosos, resaltaría la amplitud y diversidad de la música judía como género y permitiría que los miembros de la Academia que conocen la música puedan votar”.

Pauker, de 37 años, vive en el sur de California y recientemente lanzó su propio sello discográfico de folk-rock-reggae-chant llamado Beautiful Way Records. Él ayudará a dirigir los servicios de Shabat durante el próximo festival de Pesaj en el desierto de Wilderness Torah.

Leeds, con sede en la ciudad de Nueva York, ganó un Grammy 2021 en la categoría de Mejor álbum de música infantil por su noveno álbum, una compilación de música infantil secular llamada “All the Ladies” que incluía una canción sobre la jueza de la Corte Suprema judía Ruth Bader Ginsburg. . También ha lanzado varios álbumes de música infantil judía, incluidos “Meshugana” y “Challah, Challah”, así como un disco de Navidad llamado “Oy Vey” en colaboración con el rapero Fyütch.

Pauker dijo que los dos se hicieron amigos cercanos durante la pandemia, cuando pasaron muchas horas en la aplicación de redes sociales Clubhouse discutiendo sobre judaísmo y música.

Mientras la Academia de la Grabación considera su propuesta en las próximas semanas, Pauker dijo que él y Leeds mantendrán conversaciones comunitarias sobre las tendencias de la música judía.

“Una de nuestras esperanzas es que esto lance cientos de nuevos artistas, nuevos discos y colaboraciones que realmente puedan ayudar a impulsar este género”, dijo.

Esta historia apareció originalmente en J. The Jewish News of Northern California y se reproduce con autorización. Jackie Hajdenberg agregó informes para JTA.