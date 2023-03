La deportación de los judíos de Macedonia, Vardar y la región del Egeo: 13a Parte – Final

Al final de esta declaración, vemos que el autor Spas Tashev ha alcanzado plenamente sus objetivos de presentar hechos históricos. Frente a una cacofonía antibúlgara de insultos, injurias, calumnias, falsos mitos y falsificaciones de la historia, el construyó un muro de hormigón. Con una lógica y sangre fría Spas Tashev revisa docenas de documentos históricos. En el espíritu de nuestra era digital se han añadido, no sólo fotografías de archivo, sino también imágenes de los noticieros. El autor demostró que durante la Segunda Guerra Mundial, Tracia y Macedonia no fueron una parte integral de Bulgaria sino unas tierras bajo la tutela alemana. Los judíos que vivían ahí no eran súbditos búlgaros, ellos pertenecían al Reich alemán, por lo que Bulgaria no podía intervenir en su favor. Con esto, las acusaciones contra Bulgaria no tengan sentido. Sin embargo, yo, como un judío, creo que Bulgaria debe pedir disculpas por la participación física de los jóvenes en la deportación, hecha junto con las tropas alemanas. Pero yo, como testigo de estos hechos, enfatizo que ningún, ningún líder de Bulgaria no tiene derecho a asumir del nombre del pueblo búlgaro, la responsabilidad del Holocausto en la Macedonia de Vardar y Tracia en el año 1943.

Samuil Arditi

Israel

Samuel Arditi nació en Sofía en 1935. Emigró a Israel en 1949. En el año 2008, publica en Ruse, el libro “El hombre que engaño a Hitler. Rey Boris III, perseguidor o amigo de Judíos búlgaros”. Samuel Arditi es un gran patriota israelí y búlgaro. Otorgado por el signo de la ramita de azafrán de oro por el Ministro de Relaciones Exteriores de Bulgaria Nikolay Mladenov por su contribución al anuncio por el Yad Vashem por Noble del mundo a Vladimir Kurtev. Habla hebreo, búlgaro, djudeo-espanyol e inglés.

Spas Tashev nació en 1967 en Bulgaria, en la familia de colonos de Macedonia. Es autor de numerosos artículos periodísticos y académicos y libros. En 1998 – 2003 fue vicepresidente de la Agencia Estatal para los búlgaros en el Extranjero. De 2006 a 2009 fue fundador y primer director del Centro Cultural y de Información de la República de Bulgaria en Skopje. Galardonado con un diploma especial de la Biblioteca de la Ciudad de Skopje por su contribución al éxito de la cooperación cultural entre Bulgaria y Macedonia. Actualmente es asesor en el Gabinete Político del Viceprimer Ministro y ministro de Finanzas, Simeon Dyankov. Habla búlgaro (incluso la norma escrita macedonia), español (incluso djudeo-espanyol o djudeo-shpanyol), inglés, ruso y portugués.

