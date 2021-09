Desde las más tempranas edades estamos expuestos a situaciones, personas o instituciones que tratan de hacer más aceptable nuestro comportamiento y normarlo.

Es normal esperar que, producto de este proceso tendemos a dividir nuestras decisiones en buenas o malas, correctas o incorrectas y que en nuestra adultez ya no necesitemos de un agente externo que nos diga si lo hemos hecho bien o mal, sino que nosotros apreciemos dichos juicios de valor y lo auto apliquemos.

Evidentemente este proceso no es intrínsecamente malo, dado que nos ayuda a convivir de manera ordenada y respetuosa con los que nos rodean y sienta las bases sobre las que construimos nuestros valores y principios.

No obstante, a veces el manejo de los errores y sus consecuencias durante la crianza no es lo más adecuado, haciendo que durante la corrección se introduzca el mensaje "eres malo"…

A través de acusaciones, por ejemplo: si a un niño se le dice: - "mira, ya rompiste el vaso ¿no te fijas o qué te pasa?", tal vez de adulto cuando se equivoque se diga a sí mismo "Ya te equivocaste de nuevo ¿eres tonto o qué te pasa?".

Lo cierto sobre los errores es que nos enseñan algo, constituyen un prerrequisito absoluto de cualquier proceso de aprendizaje. Supongamos que el año pasado adquirió un seguro para su automóvil, pero cuando se requirió tuvo una cobertura muy pobre; no se resolverá nada recriminando, no haber sido capaz de ver entonces que esa no era una buena aseguradora, por el contrario, su auto concepto puede deteriorarse y con ello la autoestima.

Pague su lección una sola vez, ahora este año sabe que deberá revisar bien las cláusulas antes de contratar. Los errores son una retroalimentación confiable de nuestras decisiones y sus consecuencias, nada tiene qué ver con su valía o inteligencia.

Las consecuencias de culparse innecesariamente por los errores pueden ser inhibirse a hacer cosas nuevas por temor a errar o hasta mermas en la autoestima. Es importante recordar que la autoestima no tiene nada qué ver con cometer errores, sino más bien está fundamentada en la aceptación incondicional de sí mismo. Sentirse bien consigo mismo no es una consecuencia de hacer bien las cosas, más bien es algo que se hace a pesar de los errores. Así pues, la base del manejo de los errores está en el reenfoque de los mismos, es decir aprender a visualizarlos de una manera diferente, de manera que se suprima su carácter angustiante.

¿Emocionalmente cómo se siente después de darse cuenta de que se ha equivocado? Tome esa sensación como una alarma de la que deberá estar al pendiente en futuras ocasiones, ya que le indica que lo más conveniente es detenerse o cambiar el rumbo de su actuar. Sin embargo, no deje que esta señal se convierta en un miedo permanente a experimentar opciones novedosas. La autoexpresión conlleva ser espontáneo y de vez en cuando equivocarse, permítase decir algo incorrecto de vez en cuando. Es de humanos fallar sin intención a la gente o tener momentos de dificultad y eso tampoco lo hace una mala persona.

Finalmente, hay que estar conscientes del momento en el que se juzga un error como tal. Por ejemplo, uno se da cuenta que ha hecho una mala compra sólo hasta que ve el mismo producto en otro lugar, pero a más bajo precio, de otro modo seguiría convencido de que hizo el mejor de los tratos. Un error es cualquier cosa que usted hace que, más tarde, tras reflexionar, desearía haber hecho de forma diferente. Esto también aplica para las cosas que no hizo y que luego, tras reflexionar, desearía haber hecho. El intervalo entre que hace y se da cuenta de la mala decisión, es la clave para liberarse de la tiranía de los errores. En el momento exacto de la acción, está usted haciendo lo que le parece razonable. Es su interpretación posterior la que convierte la acción en un error. "Error" es un nombre que usted siempre aplica retrospectivamente, cuando repara en que pudo haber hecho algo más razonable.

