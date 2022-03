RUISEÑOR: Avecita que con su canto nos alegra y regocija en la Primavera, porque canta a la alborada...

*Los ruiseñores solo se dedican a cantar para alegrarnos. No estropean los frutos de los huertos, no anidan en los arcones del maíz, no hacen nada más que derramar su corazón, cantando para nuestro deleite. Por eso es pecado matar a un ruiseñor.

Una mentira blanca, piadosa… Un halago de un ser querido que contradice la realidad difícil o trágica… Animar a recorrer el camino del éxito, sabiendo que no queda más tiempo… Infundir esperanza cuando ya no la hay… Infundir valor en el débil. Eso es el canto del ruiseñor

Echar por tierra todo lo anterior para lo que lo poco que queda de vida se consuma en tristeza y lagrimas; es matar a un ruiseñor… Por eso es pecado matar a un ruiseñor.