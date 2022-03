El imam de Texas Yasir Qadhi dijo en un sermón de los viernes el día 4 de marzo del presente año 2022 en el Centro Islámico de East Plano en Plano, Texas, que Occidente posee un doble discurso ya que considera que los ucranianos que se oponen a la invasión rusa son combatientes por la libertad, mientras que considera de terroristas a los musulmanes que luchan contra la ocupación occidental en el Medio Oriente. Este preguntó, cómo es que un soldado ucraniano que se inmoló para evitar que los rusos cruzaran un puente fue «valorado», mientras que en el «mismo incidente» en otras situaciones hubiese sido considerado un «terrorista suicida». Qadhi también dijo que es hipócrita que los combatientes extranjeros que se ofrecen como voluntarios para luchar en nombre de la resistencia ucraniana sean glorificados mientras que los voluntarios para luchar contra la invasión occidental sean encarcelados. Este matizó que nunca fue partidario de «ese tipo de movimientos religiosos», pero tampoco dijo nunca que «ese tipo de gente en esas tierras» esté haciendo algo malo. Qadhi preguntó: «Cuando un país extranjero te invade, ¿qué esperas que hagan los locales?»Este dijo: «No estamos justificando el terrorismo, pero ¿quién puede definir qué es terrorismo?»

Más adelante en el sermón, Qadhi dijo que los países en Occidente van a la guerra para difundir «su versión de la democracia», pero que los estados musulmanes en el pasado iban a la guerra para difundir el islam o para defender a los musulmanes. Este agregó que le agradece a Alá por la ocupación islámica de India para que sus antepasados ??pudieran detener el adorar a los dioses paganos. Este dijo lo siguiente: «Si pueden ir a la guerra por razones falsas del mundo material, entonces no tenemos por qué avergonzarnos… cuando nuestros antepasados ??y los califas fueron a la guerra por causas mucho más nobles». El jeque Yasir Qadhi ha estudiado en la Universidad de Houston, en la Universidad Islámica de Medina en Arabia Saudita y en la Universidad de Yale. Para más información sobre el Dr. Yasir Qadhi, vea los videos del portal MEMRI TV No. 8433, no. 8401, no. 7640, y no. 7451. El sermón fue subido al canal EPIC en YouTube, así como también al canal del jeque Qadhi.

Para ver el video de Yasir Qadhi en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Occidente piensa que está justificado bombardear tierras enteras para poder deshacerse de un rey y reemplazarlo con su versión de democracia; es por ello que van a la guerra»

Yasir Qadhi: «Cuando nuestros estados declararon la guerra en el pasado, lo hicieron por razones nobles y existen dos razones principales. Número uno, para difundir el mensaje y no la religión en si, nadie lo obligó, pero el mensaje debe ser difundido. Y segundo, para ayudar a gente inocente. Y alabado sea Alá, en estos días, las tierras en occidente, van a la guerra para difundir su credo y su mensaje.

“Su mensaje es el mensaje del capitalismo, su mensaje es su versión de la democracia, su versión de gobierno. Piensan que es justificado bombardear tierras enteras para poder deshacerse de un rey y reemplazarlo con su versión de democracia, esa es la razón del por qué van a la guerra.

«En cuanto al bloque oriental, van a la guerra para prevenir el capitalismo, para difundir el comunismo. Van a la guerra porque no quieren alianzas con la OTAN, sea lo que sea, esa es su sabiduría. En cuanto a nosotros, en nuestro sharia nunca se nos permitió ir a la guerra por avaricia, por dinero, por el capitalismo o imperialismo.

«No, fuimos a la guerra para difundir el kalima o para defender a gente inocente. El hecho es que, y lo digo en voz alta y con orgullo como persona cuyo origen se encuentra en la tierra de India, lo digo con orgullo: ‘Doy gracias a Alá por Mohammed Ibn al-Qassim que le hizo venir a mi tierra para que mis ancestros pudieran dejar de adorar a los dioses paganos.’

“Puedo decir en voz alta y con orgullo que no existe Dios sino Alá y Mahoma es el mensajero de Alá. Si pueden ir a la guerra por razones falsas de dunya /preocupaciones mundanas), no tenemos nada de qué avergonzarnos de nuestro propio sharia y nuestra propia tradición cuando nuestros antepasados ??y la hulafaa fueron a la guerra por causas mucho más nobles.

[…]

«Cuando es Rusia la entidad que invade, ustedes desean que sus propios ciudadanos en Occidente vayan y lo defiendan, pero cuando es una potencia occidental… cuando sus ciudadanos se unen… los encarcelas y los llamas ‘terroristas'»

“Vean el cómo se representa a esos ucranianos que se alzaban y luchaban contra la opresión rusa. Observen el cómo se representa a esas personas como combatientes por la libertad. Observen la valorización que se le hace al movimiento de resistencia clandestino. Así que alabado sea Alá, en CNN en su página frontal sobre la vida y valentía de un soldado ucraniano que se inmoló para evitar que los rusos cruzaran un puente en particular y es visto como un mártir por una causa noble.

«En cualquier otra circunstancia, este hubiese sido un terrorista suicida quien sería visto como un fanático religioso. Pero, de repente, el mismo incidente y la misma realidad se representan en un tema totalmente diferente. La BBC, en su portada y yo no podía creer esto, lo vi con mi propios ojos, informaba con regocijo, con felicidad que los ciudadanos británicos están llegando a la embajada de Ucrania con ganas de combatir y con muchas ganas de ser voluntarios.

«Y el entrevistador dice ‘¿eres ucraniano?’ ‘No, no soy ucraniano’. ‘¿Por qué vas?’ «Quiero luchar por la justicia», alabado sea Alá. Entonces, cuando es Rusia la que está invadiendo, quieres que tus propios ciudadanos vayan y lo defiendan, pero cuando es una potencia occidental, entonces cuando tus ciudadanos hacen esto, vas y los encarcelan y los llaman ‘terroristas’.

«Los ucranianos que están combatiendo contra quienes los invadieron, son representados como combatientes por la libertad; cuando los palestinos se alzan y luchan contra la opresión durante 70 años, estos se convierten en agresores; se convierten en violentos»

“Tenemos que ser justos aquí, tenemos que ser consecuentes en lo que decimos es libertad y en lo que decimos es justicia. ¿Solo porque los invasores somos nosotros, de repente todo cambia? No, tenemos que hacerlo con sabiduría, porque nuevamente este es un tema muy delicado y tengo que poner esta responsabilidad ante esos años a lo que fuese estuvo sucediendo en el Medio Oriente.

“Yo nunca fui partidario de esos movimientos religiosos pero al mismo tiempo, nunca dije que ese tipo de personas en esas tierras esté haciendo algo malo, yo nunca dije esto. Y hoy digo lo mismo. Cuando un extranjero viene el país y te invade, ¿qué esperas hagan los lugareños? ¿Qué esperan?

[…]

“Los ucranianos están combatiendo contra quienes los invadieron, son combatientes por la libertad. Cuando los palestinos se alzan y combaten contra la opresión durante 70 años, se convierten en agresores, se convierten en violentos.

[…]

«No estamos justificando el terrorismo, pero ¿quién puede definir lo que es terrorismo? ¿Y por qué una acción es considerada terrorismo y la otro no?».

