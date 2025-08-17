Cuando un automovilista tiene una ponchadura de llanta, se orilla y pone una señal de advertencia, generalmente un triángulo reflejante de color vivo, en la parte posterior, a cierta distancia. ¿Cómo se determina esa distancia? Depende de la perspectiva. Generalmente la gente coloca la advertencia a una distancia ridículamente corta, pero no lo ve así. El conductor camina a unos 5 km/hr y siembra la señal; apenas a unos pocos metros de su auto. El automovilista que viene atrás transita 12 veces más rápido, a 60 km/hr. Para surtir efecto preventivo, el conductor detenido tendría que haber puesto la señal a una distancia muchísimo más grande de lo que lo hizo. Esto sería posible si tuviera otra perspectiva para juzgar: no desde su realidad de peatón, sino desde la realidad de otro conductor. Muchos accidentes de tránsito se evitarían si adoptamos otra perspectiva en la vía pública.

La perspectiva está condicionada por temas externos (como la escala) e internos (como la ideología o nuestro código cultural). De haber clases de perspectiva, aprenderíamos a tener la sensibilidad para mirar con otros ojos. Esto disminuiría la polarización y el enfrentamiento, especialmente en un año electoral e intenso, como el 2024.

En su sátira filosófica de 1752 “Micromegas”, Voltaire narra el viaje interplanetario de dos gigantes, uno, Micromegas, tan largo como más de 33 kilómetros de altura y 120,000 años de edad, que viene de un planeta de escala (talla y tiempo) distinta a los humanos. Cuando llega a la Tierra, su tamaño hace muy complicado captar lo que ahí sucede. Camina por los océanos que le llegan, algunos, a las rodillas. Ve unas criaturas pequeñísimas que coloca en su uña para observarlas mejor: ballenas. Los seres humanos son para él, tan, pero tan pequeños, como microbios imperceptibles. Cuando logra verlos con un lente de aumento se pregunta si tendrán alma, o inteligencia; se sorprende de que puedan hablar y razonar. Por su parte, los terrícolas, incapaces de captar el tamaño de Micromegas en la cercanía, escuchan una potente voz como si les hablara el cielo. Se trata de dos perspectivas, dos realidades, que juzgan en función de su punto de vista, escala e ideología (es decir prejuicios).