Saberes perdidos

Me lo dijo con la convicción de quien sabe su oficio: “Ya no las hacen como antes”. Hizo un gesto de resignación mientras sostenía una pieza en la mano, evidencia incontrovertible del juicio: “esta parte antes era de metal, ahora es de plástico”. La conversación con el técnico en electrodomésticos me produjo sentimientos encontrados sobre el progreso tecnológico y el deterioro intencional de ciertos objetos que hoy se fabrican sin la mayor pretensión de durabilidad y con una descarada intención comercial que promueve la venta de refacciones o incluso el reemplazo total. Ante una sociedad líquida, diría Zygmunt Bauman, la calidad escurre por la coladera.