GPS FINANCIERO. El índice de precios y cotizaciones de la BMV abrió el lunes en 48,016 y cierra el viernes sobre 47,741 estuvo bajando y hasta el cierre subió ligeramente. Recordamos que lleva más de ocho mil puntos abajo respecto al máximo que tuvo hace mes y medio; decíamos en ese entonces que los grandes inversionistas “huelen” las tendencias y nos extrañaba su conducta alcista. Los cetes dan el brinco esperado, igual al de la FED, de .75 y llegan a 7.79% O sea que la cifra esperada para fin de año se tendrá que aumentar en proporción. La posibilidad de más incrementos en la tasa es incierta, depende de que vean resultados en la inflación norteamericana, que inevitablemente arrastrará a la mexicana.

El dólar estuvo nervioso, termina la semana en 20.00, en algunos bancos se cotiza en 20.50. El Euro 20.96 y el petróleo WTI se compra con 107.27

Hay que mantener la cautela con sus recursos.

VEA SU MAPA. ¿Qué es la inflación? Hay frases que intentan retratarla, dicen que “es el cáncer del dinero”, pero explicado de manera sencilla tendríamos que decir que es la erosión de los ahorros de los ciudadanos, Si tenía usted 10,000 para comprar algo, una pantalla, o comida para X días, ya no podrá hacerlo. Si tenía dinero para comprar un auto de repente subirá el precio en algún porcentaje y se tendrá que comprar un usadito más barato. Es un control de la velocidad del dinero y de la deuda interna.

ROJO. ¿Ese aumento de precios a quién beneficia? Para empezar al gobierno que cada vez tendrá una deuda interna menor en términos relativos. No así en términos de la deuda externa con un costo mayor para comprar las divisas para pagarla. Esto es en primer término, en segundo esta la tasa de interés que se paga por tal crédito, al incrementar tasas por ejemplo un banco extranjero: habrá un cobro mayor.

El prestamista (gobiernos, bancos, empresas) si conserva el valor de su dinero, salvo que lo preste con tasa fija, en ese caso, empieza a ver deteriorado su capital. Pero, ya han aprendido en el pasado a no hacerlo. Entonces, empieza la carrera alcista de tasas activas (las que cobran los bancos). En el pasado una forma de protegerse fue comprar divisas fuertes. Hasta que llegan los controles de cambios por la gran demanda que surge por las divisas, principalmente dólares. Aparecen los mercados negros de: café, azúcar, cigarros, vinos, refacciones, todo lo que artificialmente o en realidad escasea. La venta de dólares es restringida. Y se convierte en un desmare magnum.

ROJO. Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), previene: la inflación puede ser casi permanente, se necesita una acción firme por parte de todos los estados involucrados.

CURVAS PELIGROSAS. El pollo ha subido 25% en un año, leche, huevo (esta desaparecido de los mercados), tortilla, limón, manzana, res, café, aguacate, siguen subiendo, para algunos como resultado del crimen organizado que ahora tiene en sus manos los precios de nuestra alimentación.

CURVA PERALTADA. Debido a la pandemia 2´900,000 abandonaron la escuela (Statista) esto es un problema mayúsculo porque en alguna parte se tendrán que acomodar estos ciudadanos, lo más probable es en la economía informal. De la escasa preparación que gozarán mejor ni hablar. Hay que atraer nuevamente a los niños y jóvenes a que estudien, cada año que pasen sin estar inscritos es más difícil que retomen. Y serán personas muy manipulables.

ÁMBAR. Las expectativas electorales para 2024 es que Morena la tenga muy fácil. A esto contribuye la indolencia, ausencia de proyectos de gobierno que no sean sólo frases huecas así como de líderes de la oposición. No hay en ninguno de los partidos, incluido el que gobierna, una propuesta viable. Se agotó el plan antiinflacionario en la firma de un pacto por México (sé que no se llamó así) no hubo más y se hicieron declaraciones como la de dar asesoría a Joe Biden en esta materia.

ZONA DE BACHES. Debería haber más empatía del productor, comerciante hacia el consumidor, no todo es negocio. Lo mismo por parte del gobierno hay que tenerla para no cargarle la mano al ciudadano con impuestos, multas y aumento de tarifas. Nuestra petición obedece a que hay que comer, pagar impuestos, tratar de educarnos, divertirnos, con la inflación que viene será difícil, como se está viendo.

VERDE. Es muy buena la propuesta de reducir la jornada laboral de 5 a 4 días, como se experimenta en países más avanzados. Es debido a las buenas experiencias con el home office (trabajo en casa) Esto tendría como requisito el pago completo para pasar a un sistema de medición de resultados, por metas, por objetivos medibles, no horas de estar sentado contemplando la pantalla y el teclado o largas filas de gente desesperada por ser atendida.

ROJO. La ley de armas en EUA, autoriza a cada ciudadano americano a tener una y no quieren moderarla. La ley antiaborto sigue siendo vigente por un cambio legal reciente. Qué desesperante es ver cómo el mundo esta cambiando a una exagerada radicalización, ojalá Joe Biden en su periodo pueda moderar esta tendencia. De varias maneras esta ley nos afecta, por ejemplo a los que viven allá y a diario se ven expuestos.

Es mejor morir de pie que vivir de rodillas> Jean Paul Sartre, filósofo francés.

Hagamos felices a todos: cuidándonos.