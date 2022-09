Seguramente alguna vez te has detenido a leer las revistas en el supermercado o en algún puesto, incluso ahora existen digitales. Has visto los mismos titulares o al menos la misma idea con diferentes palabras, todas centradas en cómo debería de lucir tu cuerpo, que dieta es más efectiva para tener “un cuerpo de verano”, los mejores ejercicios para conseguir el abdomen ideal y cientos de textos más sobre ideas irreales. Todos los días, a todas horas, estamos expuestos a este tipo de contenido que, no sólo nos hacen sentir avergonzados de nuestra forma de comer y de nuestros hábitos, también nos hacen sentir incómodos en nuestra propia piel.

En este punto, es probable que te estés preguntando: ¿puede una cara famosa en una revista tener realmente un impacto en la forma en la que gasto mi dinero? ¿Puede el titular de una revista o los consejos en redes sociales cambiar la forma en la que me alimento? La respuesta es: sí, sí puede influir. Ahora que ya lo sabes ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo dejar de ser presa de la cultura de las dietas?

Este mes en APTA queremos que juntos eliminemos mitos, hagamos conciencia y poco a poco erradiquemos la cultura de las dietas. Por esto hemos reunido algunos titulares de revistas, periódicos y medios digitales que promueven una mala relación con el cuerpo y la comida y vamos a decirte la verdad detrás de ellos.

“Recetas DETOX, Come bien y elimina líquidos”.

La realidad: El hígado y el riñón son los encargados de limpiar las toxinas de nuestros cuerpos, no necesitamos jugos ni dietas estrictas para ello.

2. “Microdieta. Pierde 3 kg en 7 días, plan ultra depurativo”.

La realidad: Nadie tiene derecho a decirme si debo o no perder peso, además, perder mucho peso en un lapso corto de tiempo es sumamente dañino para la salud.

3.- “Picoteo Inteligente, ideas deliciosas con menos de 100 kcal”.

La realidad: No debemos reducir un alimento/ snack a la cantidad de kcal que contiene cuando la comida aporta mucho más que energía y merecemos comer lo que verdaderamente se nos antoje.

4.- “Lidia Torrent luce cuerpazo embarazada”.

La realidad: El cuerpo de una mujer cambia constantemente, no sólo en el embarazo. En esta etapa lo primordial es tu salud y la de tu bebé, no debes de centrar tu atención en cómo te ves.

5.- “Lo que como en un día”. Videos de instagram de varios influencers.

La realidad: No necesitas ver lo que otra persona come en un día. No te compares ya que son personas diferentes con requisitos diferentes. Nada garantiza que esa persona está alimentándose correctamente de acuerdo a las necesidades de su cuerpo.

6.- “Bebe un té para quitarte las ganas de comer postre”. Video de instagram de influencer.

La realidad: Comer postre no es prohibido e intentar silenciar el hambre es una forma de agredir nuestro cuerpo. No tengas miedo de disfrutar la comida, no existen alimentos buenos ni malos.

7.- “¿Fin de semana de excesos? No te arrepientas, pero haz ejercicio para compensar lo que comiste” Video de instagram de influencer.

La realidad: Hacer dietas restrictivas te mete en un círculo vicioso en donde ignoras tu hambre durante la semana y el fin de semana sueles comer teniendo la sensación de no poder parar. Comer sin satanizar alimentos y honrando tu hambre evita que caigas en este círculo.

8.- “Hice la dieta de *inserta nombre de artista famosa* y esto fue lo que pasó. Video de Youtube viral.

La realidad: Es perjudicial para nuestro bienestar físico y mental hacer dietas, no importa quién la esté recomendando. Dejemos de normalizar el hablar de lo que comen los demás y sus cuerpos.

9.- Tips para no arruinar la dieta: “Lávate los dientes cuando termines la comida, así no tendrás más antojos”. Video de instagram de influencer.

La realidad: Es bueno darle unfollow a cuentas que nos hagan creer que algo tan normal como tener hambre es malo. Aprende a ser gentil y compasivo contigo mismo y la manera en la que comes, dejando ir la culpa.

10.- “Ese dulce que te estás comiendo contiene calorías vacías, si tienes antojo mejor come fruta”. Post viral de instagram.

La realidad: Las calorías no son vacías si están llenas de alegría. Hacer las paces con la comida significa permitir que todos los alimentos entren en tus hábitos alimentarios.

11.- “Versión Light de ___ para comer sin culpa”. Publicidad de un producto.

La realidad: No necesitamos apoyar a las empresas que fingen ser “buenas” y “virtuosas” comiendo una opción baja en calorías para no sentir culpa. Mereces cultivar una relación saludable con la comida, tu mente y tu cuerpo.

12.- “Usa prendas negras, te harán lucir más delgada”. Post viral de instagram.

La realidad: La vida es corta para desperdiciarla en perseguir la idea de querer vernos lo más delgados posibles. Si te gusta el negro úsalo, pero no lo hagas con la intención de reprimir tu cuerpo. Tienes derecho a vestirte como te sientas más cómodo.

13.- “Tips para lucir un cuerpo fit”. Video de instagram de influencer.

La realidad: El ejercicio no tiene un aspecto en específico, es para todo tipo de cuerpos y hay muchas razones para hacer ejercicio que no tienen que ver con la pérdida de peso o el cómo nos vemos.