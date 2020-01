No se puede cambiar aun con las mejores intenciones, porque hace falta tener un poco de compasión hacia uno mismo.

Diario Judío México - Es fácil juzgar y criticar a las personas que quieren cambiar y no lo hacen. A pesar de que existe el deseo y la disposición a cambiar, no cambian, simplemente porque no pueden. No es una justificación o pretexto, es la realidad.

Una nueva manera de entender por qué es tan difícil cambiar, explica que para cambiar uno debe hacer las paces con uno mismo y reconocer que la esencia propia es la característica que le da forma a la vida.

Uno puede forjar un carácter más disciplinado, más positivo y mejor integrado a su realidad. Puede aprender a expandir sus talentos, a controlar su temperamento, a controlar sus malos hábitos; trabajar en la paciencia y su tolerancia. Pero, uno debe de aprender a quererse y tratarse con más cariño.

No es primordial tener que cambiar por completo para ser mejor. Uno es valioso y tiene muchos aspectos positivos y únicos que se deben se no solo que respetar sino que hay que seguir nutriéndolos.

¿Por qué quisieras ser alguien que no eres?

En el pasado se explicaba que las personas que no cambiaban a pesar de quererlo hacer porque, viven buscando nuevas razones para entender lo que hacen, asi, encontraban escusas racionales para no cambiar. La rutina y el miedo al cambio son los protagonistas de esta teoría que explica la imposibilidad al cambio.

El cambio es un proceso lento, que implica decisión, compromiso y mucha práctica. No se puede cambiar de un dia para otro y no se debería de querer cambiar tanto como uno se imagina. Los cambios deben ser pequeños, prácticos y fáciles.

Para poder cambiar, es necesario dejar el ojo crítico. En lugar de ser un juez cruel y tirano, uno debe de aprender a verse como compasión, con respeto y con cariño. La persona debe de estar consiente que el mundo cambia constantemente. La vida se reinventa continuamente, las estaciones cambian y las cosas se adaptan a las nuevas condiciones.

Al poder aceptar las equivocaciones y aprender de sus errores sin verse de menos, el cambio se convierte en una segunda piel. Este, deja de ser una imposición o un castigo y se convierte en una parte integral de la manera de vivir.

Percibir al cambio como un código de crecimiento, ayuda a verlo como un aspecto saludable que invita a buscar con conciencia y gusto, nuevas maneras para actuar.

Cuando uno puede reconocer que uno tiene que cambiar porque ese el lenguaje natural de la vida, entonces el cambio se convierte en una oportunidad que alimenta la fortaleza para cambiar y lograr los propósitos personales.

Cambiar sin temor a ser criticado. Sin sentir vergüenza al poderse equivocar. Cambiar porque uno tiene que crecer, se tiene que adaptar e integrar.

El cambio es vivir.

La receta

Compasión personal

Ingredientes:

Amor propio – quererse y aceptarse a uno mismo, valorando las cualidades

– quererse y aceptarse a uno mismo, valorando las cualidades Paciencia y tolerancia – darse oportunidad de no ser perfecto y ni buscar perfecciones

– darse oportunidad de no ser perfecto y ni buscar perfecciones Atención – estar consciente de lo que pasa internamente y las reacciones con el mundo

– estar consciente de lo que pasa internamente y las reacciones con el mundo Gratitud – poder agradecer la oportunidad que se tiene por ser lo que es y lo que se tiene

– poder agradecer la oportunidad que se tiene por ser lo que es y lo que se tiene Bondad – tratarse con cariño, cuidarse y ante todo no juzgarse o hablar mal de si mismo

Afirmación Positiva:

Quiero cambiar, porque me quiero sentir mejor y más saludable. Nadie me puede calificar ni decir cuánto soy amada y aceptada, ya que es mi sentir el que importa. Mis pensamientos me recuerdan que soy una persona valiosa en todo momento. Cuando me quiero, me respeto y tengo el valor para cambiar y tener compasión hacia mí. Me permito ser, fallar y sobretodo volver a intentar para tratar de ser mejor cada dia.

Aprendiendo de la compasión:

Tener compasión no quiere decir sentir lastima de uno mismo. La compasión es un sentimiento que permite aceptar la vulnerabilidad propia sin juzgarla, o sentirse mal. Desarrolla empatía para poder cambiar y extiende la mano amiga interna que recuerda que uno es valioso y querido. Lo que cultivas es lo que creces. Entre más compasión se siente por uno mismo, más bondad se desarrolla; Asi, más fácil se concilia lo que se hace y dice con el permiso que uno se da para errar. Nunca es demasiado tarde para cambiar; El cambio es posible y poder vivir mejor no es una resolución temporal. Cuando uno aprende a sentir compasión y practica ser noble consigo, el cambio es un proceso natural que mejora las relaciones personales y da una mejor calidad de vida.

Reconocer cuando uno falla, se siente inadecuado o sufre, sin evadir o criticarse, crea una alianza emocional con uno mismo que sirve de protección y fomenta el crecimiento personal.

