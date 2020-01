Diario Judío México - “Si la autoridad policiaca no nos puede defender pues vamos a tener que defender a nosotros mismos”

“Que es una temporada abierta de cacería en contra de Israel, contra los judíos”

Rab Dr. Ellie Abadie, quien fuera parte de la comuinidad judía de México y hoy Rabino principal de la comunidad sefaradí en NY y experto en el tema habla en exclusiva, sobre el creciente antisemitismo en Estados Unidos, nos menciona si la culpa es o puede ser de Trump, Netanyahu o de Obama Trump, Netanyahu y Obama

Así como lo que se debe hacer para detener estos ataques, esperar que las autoridades hagan su papel pero también que la comunidad tome su propia seguridad en sus manos, con gente armada y preparada como ya existió hace años con la Jewish Defense League o como se hace en otros países de América y Europa

Entrevista exclusiva con Rabbi Dr. Ellie Abadie, Rabino, médico y líder de la Comunidad Sefaradí de Nueva York, quien habla en exclusiva con www.diariojudio.com, sobre la creciente ola de antisemitismo en Estados Unidos

Experto de la comunidad de Nueva York, rabino principal de la comunidad sefaradí, nos ilustra mucho de lo que está sucediendo en Nueva York .

Diariojudio

Pero sucede ahorita al menos son nueve atentados en los últimos días nada más y todo el mundo condena y todo mundo habla, sacamos un comunicado, condenamos pero ¿Esto es suficiente?

Diariojudio

Qué más tendrían que hacer las comunidades, no judías y las judías primero alrededor del mundo, porque hasta el propio Netanyahu dice condenamos, pero tampoco vemos resultrados

Diariojudio

¿Sirve de algo la condena .?

Rab Dr Ellie Abadie

Realmente si . Bueno son diferentes pasos el primer paso es condenar . Eso es básico muy necesario porque cuando uno condena muestra una protesta aunque sea mínima pero es muy necesario y básico.

Pero hay que ir al segundo paso y el segundo paso . ¿Qué podemos hacer para parar eso? .

Bueno tiene que ver quién es el que tiene poder o autorización de hacer cosas así . El primer ministro de Israel no puede hacer nada más que hablar con el presidente acá o con el Departamento de Estado y decirle estoy muy preocupado con lo que pasa con nuestos hermanos de la comunidad judía en Estados Unidos .

Es lo que él pueda hacer pero otra cosa no puede hacer . Entonces cae la responsabilidad en las autoridades de aca.

Autoridades policiacas autoridades, legales autoridades que tengan el poder y la ley de poder hacer algo . Ese es el paso número dos o tres.

El paso número cuatro sería que las comunidades mismas digan basta . Hay que tener cero tolerancia a esas cosas . Vamos a poner guardia vamos a entrenar a nuestra juventud que guarde y que también carga armas legales para poderse defender.

Si la autoridad policiaca no nos puede defender pues vamos a tener que defender a nosotros mismos .

En los 80s hubo organizaciones dedicadas como el JDL ,Tal vez habría que revivir esas organizaciones que vengan a la defensa de la comunidad y la fuerza policiaca .

Las autoridades políticas no pueden hacer nada bueno tenemos que defender a nosotros mismos una forma propia legal y autorizada. Definitivo.

Las declaraciones de Netanyahu en un momento dado a decir es que los judíos de todos los judíos son que son parte de Israel o darle esa porque normalmente el judío americano se ha visto muy americanizada, por decirlo de alguna manera, y de repente declaraciones como las de Trump o las de Netanyahu de ” los judíos son de Israel o todo este sentido de decir son hermanos de Israel ¿ha influenciado en todo este Antisemitismo

Rab Dr Ellie Abadie

Desafortunadamente en este tema la comunidad judía en Estados Unidos está dividida está dividida pero muy muy de una forma muy muy identificada .

El del 60 al 70 por ciento de los judíos de Estados Unidos que son parte de la izquierda o son parte de los reformistas o conservadores , que no son los religiosos que digamos, es gente que no se identifica mucho con Israel que no se identifica para nada con el presidente Trump con todo lo bueno que él ha hecho al Estado de Israel y la comunidad judía;

Y por lo tanto su opinión a veces difiere muchísimo de la opinión de los judíos tradicionalistas y cosas como somos en México, Ahora el 30 40 por ciento de la cual podía se identifica mucho con el presidente Trump con el Estado de Israel y si sienten que aunque sean ciudadanos americanos sienten que Israel es también del pueblo judío

Diariojudio

Pero hoy en día se confunden muchas veces el anti antisemitismo con antitIsrael con anti Netanyahu con anti Algo .Todo se entremezcla y es difícil separarlo como tú dices

Rab Dr Ellie Abadie

Bueno siempre hay que ver más de las cosas que pasan, porque las cosas pueden tomar varios años antes de que pase antes de que salgan a la luz.

El Gobierno de Israel está muy apegado al Estado de Israel, la mayoría creen piensan que presidente Trump es el mejor presidente americano para Israel, que nunca ha habido uno así, hasta mejor que Bush y mejor que Obama es la opinión general de la mayoría de los israelíes y del gobierno de Israel .

Ahora en Estados Unidos también del 30 al 40 por ciento de judíos piensan lo mismo . Lo único los únicos que no es del 60 70 que he mencionado . Desafortunadamente y lo digo así esos 60 al 70 por ciento . no les cae bien como una persona, no les gusta su personalidad . Ahora no digo que a mí me encanta su personalidad es un poco,como dicen diferente, no muy presidencial

El presidente actual ha reducido tremendamente el desempleo, está más bajo desde hace más de 50 años, la economía está yendo muy muy bien . Las minorías hispanas, negras cualquier minoría en Estados Unidos han mejorado su estado social y económico, ha mejorado mucho hasta con el el NAFTA (T-MEC) desde México, Canadá las cosas han mejorado. El trato con la China también mejora todo tiene que mejorar para el interés de Estados Unidos

Claro rompió el tratado con Irán tratado nuclear con Irán era un desastre para Israel y para todo el mundo .

Pero desafortunadamente la gente que no quiere a Trump no ve esas cosas porque no les cae bien .

No me gusta como habla, no me gusta como hace en Twitter no me gusta cómo se comportan .

Yo estoy de acuerdo . Tal vez no se comporta muy bien y no habla muy bien pero hay que ver el resultado de su acción .

Ahora el antisemitismo que siempre hay en cada generación ha aumentado pero ha aumentado la verdad por otras razones

Si uno analiza desde la época de Obama por qué Obama cuando subió al poder dijo inmediatamente que puede haber separación entre Israel y los Estados Unidos .

Cuando hizo esa separación, cuando él salió varias veces en contra de Israe,l cuando él no vetó la resolución el Consejo de Seguridad en contra de Israel y cuando él tampoco objetó con sus acciones en la Unesco en contra de Israel .

Eso mostró a la mayoría de la gente del mundo . Más que los Estados Unidos también y también a la mayoría de los demócrata políticos demócrata . “Que es una temporada abierta de cacería en contra de Israel, contra los judíos” y esa la empezó Obama .

Desafortunadamente y por eso ahora tenemos cuatro Congresistas abiertamente que son abiertamente antisemitas y antisionista

Antes de esto antes de Obama ningún político se atrevía, aunque tal vez lo pensaba que ninguno se atrevía a votar en contra de Israel o a decir algo en contra de Israel y la comunidad judía .

Pero Obama lo permitió, cuando el presidente del país habla en contra de Israel habla en contra de la comunidad judía . Entonces ya los políticos dicen es una temporada abierta de cacería empiezan a saltar sobre ese vagón .

Ahora a quienes ya no diferenciamos entre antisemita o antisionista . Porque aquí vamos con la resolución internacional del antisemitismo o sea del Holocausto del antisemitismo que han adoptado .

El antisionismo de una manera que es discriminatoria en contra de Israel con relación a otros países el antisemitismo está aquí . O sea si uno quiere quiere criticar a Israel por sus derechos humanos claro o quieren criticar al primer ministro Netanyahu por sus actos . Claro uno tiene derecho de criticar eso pero también si la persona está muy preocupada por los derechos humanos que también vea a Siria, a Irán, a Venezuela y a otros países que también violan los derechos humanos mil veces más que Israel .

No no lo critican norma lmente, y enlas Naciones Unidas ponen a esos países en la mesa en el Consejo de Derechos Humanos

Entonces por eso digo antisionismo de esa manera tal es antisemitismo . Por qué el es claro que parte de la antisionismo es que el pueblo judío no tiene derecho a un hogar nacional .

Eso es quitarle el derecho a un judío es antisemitismo .

También . Es un tema muy largo que podemos cerrar por mucho tiempo

Rabbi Elie Abadie, M.D.

El rabino Elie Abadie, M.D, aunque es originario de Líbano, creció en México, donde estudio en el Colegio Yavne, antes de seguir sus estudios en Estados Unidos y además de ser rabino tiene un título de M.D.

El rabino Elie Abadie, M.D., proviene de un largo y distinguido linaje rabínico que data del siglo XV en España y Provenza. Tras la expulsión de los judíos de España en 1492, su familia emigró a través de los siglos a través de Italia, los Balcanes, Grecia, Turquía, Siria y el Líbano.

El rabino Abadie nació en Beirut, Líbano, y creció en la Ciudad de México, llegando a los Estados Unidos donde obtuvo su B.A. en Ciencias de la Salud en 1983, B.Sc. en 1984 en Estudios Bíblicos, diploma de maestro hebreo en 1985 y una maestría en filosofía en 1986. El rabino Abadie recibió su ordenación rabínica en 1986 del seminario teológico del rabino Isaac Elchanan. Se graduó del Centro Médico SUNY Downstate en 1990 con un título de M.D.

El rabino Abadie fue anteriormente el rabino y anteriormente se desempeñó como líder espiritual de la sinagoga Edmond J. Safra en la ciudad de Nueva York y asesor rabínico del Centro Comunitario Moise Safra en Manhattan.

Actualmente es el Director de la Escuela de la Academia Sefardí de Manhattan. Es el fundador y rabino de la Sinagoga del Este de Manhattan – Congregación Shaare Mizrah, ubicada en el Upper East Side de Manhattan.

Es miembro de la Junta de Gobernadores del Museo de la Diáspora – Beit Hatfutsot. También es el Director del Instituto de Estudios Sefardíes Jacob E. Safra, en la Universidad Yeshiva y es un erudito y profesor universitario de judaísmo sefardí, historia, filosofía y derecho tradicional comparado. Fue miembro de la Junta y oficial del Consejo Rabínico de América (RCA).

Es el Tesorero / Vicepresidente de la Junta de Rabinos de Nueva York. Miembro del Consejo de Gobierno de la WZO.

Ha dado conferencias sobre temas judíos, filosofía, derecho y ética médica. Como miembro de la junta de la Federación Sefardí Americana y del Centro Educativo Sefardí Mundial, imparte conferencias sobre judaísmo sefardí, historia y derecho tradicional comparado.

Ha aparecido y fue entrevistado en varios programas de inglés, televisión y radio varias veces, CNN, ABC, programas de radio en español, CCTV, JBS y televisión, y medios israelíes, Galei Zahal, Arutz 10 y 7. Apareció en Jewish Voice. Weekly, Image Magazine, la Semana Judía, y muchos otros. Recibió la Medalla de Jerusalén, Orden del Merito Civil, la condecoración civil más alta de Su Majestad el Rey Juan Carlos I de España.

El rabino Abadie sigue los pasos del mayor erudito y filósofo judío Moisés Maimónides, ya que es rabino y médico. El rabino Dr. Abadie habla inglés, español, hebreo, árabe, francés y habla italiano y portugués.

El rabino Abadie mantiene una práctica en Gastroenterología. Está casado con Elise Eichler y junto con sus hijos; Actualmente viven en la ciudad de Nueva York.