Es imposible controlar lo la gente dice o hace. Pero, se puede aprender a cuidar a uno mismo y poner límites, para vivir en paz.

Diario Judío México - Es importante poner un alto al maltrato. El no permitir que otros te lastimen, depende de ti, más que de la persona que te ofende o te grita.

Cada quien decide qué valor le dará a lo que escucha. Cada uno tiene el poder para soltar o cargar la mala onda que recibe.

Claro que molestan los gritos y las ofensas. Desde luego que duele el maltrato. Pero la realidad es que no hay manera de controlar lo que otros dicen o hacen. Nadie va a cambiar aunque uno se lo pida. Aunque, sea por su bienestar.

No importa si la gente siente que tiene licencia para gritar, maltratar, ofender, humillar solo porque creen que ellos tienen la razón, o porque las cosas no son como ellos quieren o como necesitan. Su opinion, no da derecho para devaluar a otros.

Se vale estar enojado. Es permitido sentirse defraudado y decepcionado. No tiene nada de malo equivocarse o no obtener lo que se espera. La vida, no siempre es como uno desea.

Pero… Cuando uno puede poner sus límites, reconoce lo que permite y lo que no tolera. Sobre todo cuando tiene el valor de decir: “tus acciones me están molestando,” no hay razón para que el enojo de otros lastime.

Uno aprende a cuidar a su persona, cuando reconoce lo que necesita para estar en paz y no comprar culpa o enojo ajeno.

Ser claro con uno mismo, es un derecho y una obligación que regala la vida. Cuando uno sabe que a pesar de que hay ocasiones, y/o personas que pueden tener la razón para estar molestas o decepcionadas…, no deben tener razón por qué lastimar.

Para que uno se pueda cuidar y tenga el valor para marcar sus límites, es necesario poner atención. Es decir, hay que aprender a escuchar al cuerpo. Si uno esta tenso, los músculos están contraídos. Si uno se siente angustiado, o si tiene miedo o si se siente amenazado, quizá tenga dolor en el pecho, etc…

¿Se está respirando con ritmo armonioso? o ¿La inhalación es acelerada o sofocada? ¿Se siente dolor en el pecho o en la cabeza? Uno siempre sabe cómo esta. Es muy difícil engañarse a sí mismo, si se está consciente de lo que le está pasando.

Cuando uno tiene claridad, se da permiso para sentir sus emociones, entonces se puede proteger, buscar el valor para reconocer lo que le causa incomodidad y puede confrontarse o, alejarse de la situación/de la persona, que le causa ese malestar.

Protegerse no quiere decir borrar o volquear a la persona que lastima. Solo quiere decir que uno le quita el poder que se adjudicó o que le cedieron, para que dejen de herir.

La receta

Mi persona, la cuido primero

Ingredientes

Atención – conciencia plena del lenguaje corporal y de lo que sucede alrededor

– conciencia plena del lenguaje corporal y de lo que sucede alrededor Honestidad – reconocer la situación sin justificaciones y con objetividad

– reconocer la situación sin justificaciones y con objetividad Fortaleza – valor para protegerse y ver por uno mismo primero

– valor para protegerse y ver por uno mismo primero Limites – aceptar lo que se tolera y lo que no se puede aguantar

– aceptar lo que se tolera y lo que no se puede aguantar Integridad – poder de elección, ver por el bienestar y lo que es correcto, no lo cómodo

Afirmación Positiva para cuidarse a uno mismo

Cuando me cuido y me respeto, me siento bien conmigo y puedo poner mis límites con claridad y seguridad. No permito que el enojo, la frustración o la angustia de los otros me hieran. Busco la manera de ayudar a que las personas que están molestas se comuniquen conmigo sin que me griten o me hagan sentir mal. Elijo vivir con valor para cuidarme y ser mejor persona.

Como me puedo cuidar mejor

Cuidar de mi persona primero no me hace ser una persona egoísta. Cuando reconozco mi valor, puedo ser más tolerante, generosa y compasiva conmigo, para después ser igual o mejor con los demás. Poner atención de lo que mi cuerpo me dice es el primer paso para poder entenderme. El cuerpo siempre expresa lo que siente, aun cuando uno no lo quiera escuchar. Si uno se enfoca en las reacciones del cuerpo, puede entender lo que le está sucediendo internamente. Entre más sincero y claro es uno con sus sentimientos, más fáciles son los límites que uno establece. Ser objetivo y definir que va y que no va, hace que uno pueda protegerse y no dejar que otros lo lastimen, aunque tengan una buena razón.

Cuidarse a uno mismo es practicar el bienestar, saber lo que se vale y lo que no se tolera, no es exigir que lo traten bien o que no lo lastimen los demás.

Tenemos sesiones de coaching personal. Pide tu cita hoy.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=CBJYD8CFYMFF4