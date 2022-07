Ay unos cuantos anyos ke ay una moda de reiki, fengshui, yoga, pensamyentos negativos, pensamyentos positivos, etc.

Yo nunka no me ondei a estas kozas ma komo me plaze ambezar, munchas vezes me fui a conference i seminares a este sujeto i desidi ke en la Tora egziste todo modo de moral, de philosophia i eksplicasyones maraviyozas. En mi chikes, kuando aziyamos planos para el diya de amanyana, mi madre mos diza “si kes el dyo”, si avlavamos una koza negra “kita bueno de la boka”.

Kijo Dizir ke negativo i positivo no es koza mover.

No tan relijiosa ma me plaze las tradiciones. Achakes de las traditiones se aunan las famiyas. Syempre digo, bueno ke tenemos la noche de shabat. malgrado ke mis ijos lavoran en ophiios diferentes. Munchas veces no vyenen.

El ijo grande tiene un grupo de Konserka rock ke se yama DUMAN, una noche de moed puede estar en Berlin en Trabzon en Ankara. El chiko lavora en una estasyon de radio ke ayi no ay ora porke lo presenta en bivo. Primeros tiempos mos embarasava ke los ijos no estan en la meza. Agora yame auzi, esto es sus echos, sanos kesten, echos buenos ke tengan, kuando pueden ke vengan. Kuando estamos endjuntos kada diya es moed. El essential es ser buena persona i ayudar al ken tyene menester.

Dizyendo ayudándome vino al tino esta konsejika.

En una sivdad, biviya un ombre muy probe. Ande metiya la mano se dezaziya. En la mezma sivdad biviya un otro ombre muy riko ma muy eskaso. El rico, un dia, desido de trocar accident. i tuvo menester de un portador para transportar los mobles. le rekomandaron al hombre probe, para ke gane dos tres groshes. El prove ke oyo ke ay un echo, se fue en koriendo ande el riko, le disho ke esta pronto para ayudar.

El riko komo era muy eskaso le diso al probar:

– ¡Mira! yo paras no te hagas

-¿Komo señor? Debaldes va a lavorar?

-No… yo te va dar 3 konsejos buenos ke te valir muncho en tu vida

El prove, povereto penso i disho desi money,

Akseptare puede ser un konsejo de el, me aze hayre

me duele

Se fue a la kaza, arekojyo todo, tomo las kufas bien pegadas, yena de vidros i Kristales presyozos i empeso a suvir las eskaleras de la kaza mover.

Kuando vino al treser etaj, el riko le disho;

-ya vino la ora de darte el primario konsejo oyeme bueno:

si te stringen ke el riko i el probe es la mezma koza, no te kreyas

– esto ya se salvó señor…

Pensando ke los otros dos konsejos le puede aprovechar, tomo las kufas se las echo al ombro i empeso a suvir. Kuando concluyó al hundirse etaj el riko le diso bordado:

-si te stringen ke el arto kon el ambierto es la mezma koza no te kreyas

– esto ya se salvo señor.

Kon esperansa ke el treser konsejo le va valir tomo las kufas i empeso a suvir las eskaleras dalkavo. Kuando llegó al syeten etaj, muerto de cancerya, ariento la sudor, el riko le diso:

-agora ya vino la ora de darte el treser konsejo oyeme:

si te lino ke lo preto kon lo blanko es la mezma koza no te kreyas.

El probar mas no puido es resistir. El sujeto es una birra da una punta de pye a las kufas i las echa de las eskaleras abasho. Todo se rompe i se aze saludable i sinia.

El rico no topo de pensar gritando kon inyervos:

– ¡¡¡Artículo!!! salsa loco keizites?

El probe le respondyo en fuyendo:

– ¡Señor! Si le stringen ke en las kufas kedo un vidro sano ke no se kreya.

Forti Barokas

Fuente: turkisrael.org.il