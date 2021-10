צווישן דעם אָפּפֿלייץ און דעם צופֿלייץ שטופּט זיך יעדע כוואַליע אַלץ העכער און העכער; דערנאָך, ווען דער צופֿלייץ גייט אָפּ, גייט אויך דער‮ כּוח אָפּ מיט יעדער כוואַליע. די כוואַליעס זענען סײַ פּרעכטיק שיין, סײַ זיי היפּנאָטיזירן אַזש דעם צוקוקער.

[TSVIShN DEM ÓPFLEYTS UN DEM TSÚFLEYTS ShTUPT ZIKh YÉDE KhVÁLYE ALTS HÉKhER UN HÉKhER; DERNÓKh, VEN DER TSÚFLEYTS GEYT OP, GEYT OYKh DER KÓYEKh OP MIT YÉDER KhVÁLYE. DI KhVÁLYES ZÉNEN SÁY PRÉKhTIK ShEYN SÁY ZEY HIPNOTIZÍRN AZh DEM TSÚKUKER.]

Between low and high tide, each wave pushes higher and higher; when high tide recedes, the power in the waves also recedes with each wave. The waves are beautiful and practically hypnotize the onlooker.

big bang theory: די טעאָריע פֿונ(עם) גרױסן זעץ

[DI TEÓRYE FÚN(EM) GROYSN ZETS]

biosphere: די ביאָספֿערע; די לעבעדיקע סבֿיבֿה

[DI BYOSFÉRE; DI LÉBEDIKE SVÍVE]

climate: דער קלימאַט, ־⁠ן; דער קלימאַט, ...אַטן

[DER KLIMÁT, -N; DER KLÍMAT, ...ÁTN]

climate change: דער קלימאַטן־⁠בײַט

[DER KLIMÁTN-BAYT]

earth science: די ערד־⁠װיסנשאַפֿט

[DI ÉRD-VÍSNShAFT]

equator: דער עקװאַטאָר; דער קװ־⁠המשװה

[DER EKVÁTOR; DER KAV-HAMÁShVE]

force: דער כּוח, ־⁠ות; די קראַפֿט, ־⁠ן

[DER KÓYEKh, KÓYKhES; DI KRAFT, -N]

natural resource: דער נאַטור־אוצר, ־⁠ות; דער נאַטירלעכער אוצר, ־⁠ות

[DER NATÚR-ÓYTSER, …-ÓYTSRES; DER NATÍRLEKhER ÓYTSER, ÓYTSRES]

revolve around: אַרומ)דרײען זיך אַרום)

[(ARÚM)DRÉYEN ZIKh ARÚM]

rotate around: ראָטירן (זיך) אַרום

[ROTÍRN (ZIKh) ARÚM]

AIR

acid rain: דער זײַערס־⁠רעגן

[DER ZÁYERS-REGN]

air pressure: די לופֿטדריקונג; דער לופֿטדרוק

[DI LÚFTDRIKUNG; DER LÚFTDRUK]

greenhouse gases: אָראַנזשעריע־⁠גאַזן

[ORANZhÉRYE-GAZN]

ozone layer: די אָזאָנאָספֿער

[DI OZONOSFÉR]

weather: דער װעטער, ־⁠ן; דער דרױסן, ־⁠ס; די פּאָגאָדע, ־⁠ס

[DER VÉTER, -N; DER DROYSN, -S; DI POGÓDE, -S]

Clic aquí si deseas leer el artículo completo