צווישן דעם אָפּפֿלייץ און דעם צופֿלייץ שטופּט זיך יעדע כוואַליע אַלץ העכער און העכער; דערנאָך, ווען דער צופֿלייץ גייט אָפּ, גייט אויך דער כּוח אָפּ מיט יעדער כוואַליע. די כוואַליעס זענען סײַ פּרעכטיק שיין, סײַ זיי היפּנאָטיזירן אַזש דעם צוקוקער.
[TSVIShN DEM ÓPFLEYTS UN DEM TSÚFLEYTS ShTUPT ZIKh YÉDE KhVÁLYE ALTS HÉKhER UN HÉKhER; DERNÓKh, VEN DER TSÚFLEYTS GEYT OP, GEYT OYKh DER KÓYEKh OP MIT YÉDER KhVÁLYE. DI KhVÁLYES ZÉNEN SÁY PRÉKhTIK ShEYN SÁY ZEY HIPNOTIZÍRN AZh DEM TSÚKUKER.]
Between low and high tide, each wave pushes higher and higher; when high tide recedes, the power in the waves also recedes with each wave. The waves are beautiful and practically hypnotize the onlooker.
big bang theory: די טעאָריע פֿונ(עם) גרױסן זעץ
[DI TEÓRYE FÚN(EM) GROYSN ZETS]
biosphere: די ביאָספֿערע; די לעבעדיקע סבֿיבֿה
[DI BYOSFÉRE; DI LÉBEDIKE SVÍVE]
climate: דער קלימאַט, ־ן; דער קלימאַט, ...אַטן
[DER KLIMÁT, -N; DER KLÍMAT, ...ÁTN]
climate change: דער קלימאַטן־בײַט
[DER KLIMÁTN-BAYT]
earth science: די ערד־װיסנשאַפֿט
[DI ÉRD-VÍSNShAFT]
equator: דער עקװאַטאָר; דער קװ־המשװה
[DER EKVÁTOR; DER KAV-HAMÁShVE]
force: דער כּוח, ־ות; די קראַפֿט, ־ן
[DER KÓYEKh, KÓYKhES; DI KRAFT, -N]
natural resource: דער נאַטור־אוצר, ־ות; דער נאַטירלעכער אוצר, ־ות
[DER NATÚR-ÓYTSER, …-ÓYTSRES; DER NATÍRLEKhER ÓYTSER, ÓYTSRES]
revolve around: אַרומ)דרײען זיך אַרום)
[(ARÚM)DRÉYEN ZIKh ARÚM]
rotate around: ראָטירן (זיך) אַרום
[ROTÍRN (ZIKh) ARÚM]
AIR
acid rain: דער זײַערס־רעגן
[DER ZÁYERS-REGN]
air pressure: די לופֿטדריקונג; דער לופֿטדרוק
[DI LÚFTDRIKUNG; DER LÚFTDRUK]
greenhouse gases: אָראַנזשעריע־גאַזן
[ORANZhÉRYE-GAZN]
ozone layer: די אָזאָנאָספֿער
[DI OZONOSFÉR]
weather: דער װעטער, ־ן; דער דרױסן, ־ס; די פּאָגאָדע, ־ס
[DER VÉTER, -N; DER DROYSN, -S; DI POGÓDE, -S]
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