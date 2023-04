“Cuestionando la figura ideal”: Una manera de prevenir los trastornos de la conducta alimentaria en la infancia

Este mes es el Día del Niño y de la Niña. Queremos aprovechar y hablar de la prevención de trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos en la infancia.

Hoy más que nunca nuestros hijos e hijas están expuestos a “figuras ideales” en más medios de comunicación de lo que lo estuvieron las generaciones pasadas. Debemos tener en cuenta, que en las redes sociales no todo es lo que parece. Por eso es conveniente que seamos críticos con lo que vemos, y selectivos con las cuentas y personas que seguimos. Incita a tu hijo a dejar de seguir cuentas que promuevan un ideal de cuerpo o un ideal de vida poco saludable.

No cabe duda que es imposible controlar toda la información que le llega a nuestros hijos acerca del ideal de belleza, debido a que esta información no solo se encuentra en redes, sino también en la televisión, en anuncios publicitarios, etc. Pero esto no significa que no podamos hacer algo para intervenir en el tema.

Una forma con la que podemos apoyar a nuestros hijos en esto, es utilizando el cuestionamiento, ya que el cuestionar la creencia le quita la veracidad absoluta y ayuda a tener una perspectiva mucho más abierta y real sobre el tema. Cuando se cuestiona una creencia, la mente contempla otras ideas y se puede abrir a obtener información que sea más gradual, segura y verídica.

Una opción de esto sería cuestionar a tu hijo(a) con preguntas gentiles, por ejemplo, si tu hijo(a) te dice: quiero tener ese cuerpo, le podrías hacer preguntas como: ¿Por qué cree que ese cuerpo es mejor que el suyo? ¿Crees que ese cuerpo es real? ¿En la calle todos los cuerpos se ven así?

Y por último enseñarle a nuestro hijo(a) a agradecer el cuerpo que tiene por lo que ya es, por lo que le permite hacer diariamente. Podemos recordarles que la forma de nuestro cuerpo está muy condicionada por nuestros genes, por eso tendemos a parecernos a nuestros padres y abuelos/as. Nuestro cuerpo no puede cambiar de forma radical de la noche a la mañana, debemos ser realistas, aceptarnos y querernos como somos.