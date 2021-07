Santiago, Chile. Tras la derrota del precandidato comunista de origen palestino, Daniel Jadue el pasado domingo 18 de julio, frente a su contrincante de pacto, Gabriel Boric, diputado por la Región de Magallanes y militante de Convergencia Social, partido que integra el pacto de partidos llamado Frente Amplio por más de 60% de los votos frente al candidato marxista.



Sin embargo, este no es un triunfo para la Comunidad Judía chilena y: ¿Por qué? Debido a que Boric también es un político con una narrativa judeófoba. No es algo nuevo y sigue siendo preocupante. El diputado y ahora ungido candidato presidencial por el pacto de ultraizquierda Apruebo-Dignidad, tuvo un desencuentro con la judería chilena. El 2 de octubre de 2019, recibió un frasco de miel y unas manzanas con motivo de la festividad de Rosh Hashaná como un gesto de paz. Al recibir el tarro de miel. En dónde decía en el mensaje de la kehilá: “El Compromiso con la Construcción de Una Sociedad Más Solidaria y Más Respetuosa”. Boric respondió y Twiteó que: “La Comunidad Judía en Chile me envía un tarrito de miel por el año nuevo judio, reafirmando su compromiso con "una sociedad más inclusiva, solidaria y respetuosa". Agradezco el gesto pero podrían partir por pedirle a Israel que devuelva el territorio palestino ilegalmente ocupado.”. En una entrevista al diario chileno “La Tercera” en octubre 8 de 2019 Gabriel Boric negó ser judeófobo: “No soy, no he sido ni seré antisemita. Condeno la discriminación por raza, género, religión e ideas".

No obstante, para Pablo Fontirroig, YouTuber e Influencer y declarado anticomunista, Boric, con ese twiteo selló su destino, de la misma forma que lo selló Jadue. Porque según Fontirroig, el candidato del Frente Amplio no está a favor del pueblo palestino, sino que está a favor del movimiento terrorista Hamas al igual que Daniel Jadue. “La Comunidad Judía no olvida, ni tampoco perdona y siempre se la cobran”, afirma. “Con esta frase Gabriel Boric tocó en Chile, como se llamaría en Estados Unidos, el “Deep State”, es probable que no gane la presidencia en diciembre por ese motivo”, asegura Fontirroig.

Opción de izquierda

El periódico chileno “El Mercurio” informó que Boric mantendrá su norte político en la izquierda, no desviará la senda porque tiene según sus propias palabras: “Nosotros tenemos nuestros domicilios políticos muy claros. Esta es una candidatura de izquierda que entiende que para gobernar Chile se requieren de amplias mayorías y que para poder hacer transformaciones sustentables en el tiempo tenemos que hablar más allá de nuestros propias fronteras”, resaltó el candidato.

No se puede olvidar que irán junto al Partido Comunista en un pacto, como mencioné anteriormente, llamado Apruebo-Dignidad en el cual Daniel Jadue podría ocupar un lugar en algún ministerio si es que Boric llegara a La Moneda.

La Comunidad Judía de Chile seguirá alerta porque ve en Gabriel Boric la otra cara de la misma moneda que Daniel Jadue por su ya mencionada narrativa antisemita. Algunos analistas políticos locales piensan que podría ser desplazado por el candidato de la Centro Derecha que ganó el pasado domingo 18 de julio, el independiente Sebastián Sichel y otros auguran que la actual presidente del Senado, Yasna Provoste, militante del partido Demócrata Cristiano, le podría quitar toda opción a Boric de lograr un triunfo debido a que el centro político que es ocupado mayormente por simpatizantes de este partido no apoyarían a un candidato que se inclina por la ultraizquierda y que más encima tiene intenciones de refundar Chile e incluso cambiar el himno nacional y los símbolos patrios.