Diario Judío México - “If I Were A Rich Man”, interpretación realizada en Yiddish por Shmuel Rudensky, la cual forma parte de un repertorio de canciones de “Tevye der Miljiker” (El Violinista en el Tejado).

Se estrenó por primera vez en su versión teatral en Broadway en el año 1964 (Fiddler on the Roof), con Zero Mostel como protagonista. Está basada en la novela del escritor judeo-ruso Sholem Aleikhem, titulada “Las hijas de Tevye”.

Si desea escuchar este álbum completo en SaveTheMusic, oprima aquí.

Acerca de “Tevye der Miljiker” (El Violinista en el Tejado).

La acción se desarrolla en la aldea ucraniana de Anatevka, en el año 1905. Es una comunidad en la que convive una población judía y ortodoxa de manera más o menos cordial. Tevye (Tobías), el lechero, intenta mantener su vida tradicional, y la de sus hijas, en un momento en que los tiempos están cambiando.

Tevye tiene cinco hijas, y la mayor preocupación que tienen tanto él como su mujer, Golde, es casarlas a todas con un hombre acaudalado, o bien, que tenga una buena herencia para así terminar con su linea de pobreza. Las tres mayores, Tzeitel, Hodel y Chava son las que más cerca tienen el matrimonio.

Tevye conoce un día a Perchick, un estudiante de Kiev, al que la gente de la aldea considera un radical. Tevye le invita a su casa a cenar, para el Shabbat, y después de la cena le ofrece trabajar como tutor para sus hijas más pequeñas a cambio de manutención. Durante el tiempo de su estancia en la casa de Tevye, Perchick se enamora de Hodel, e incluso ve cómo ella sigue ciegamente el modelo de vida familiar judío que tanto le molesta a él e intenta cambiarlo.

Tzeitel que es la hija mayor se casa con Motel que es un sastre, amigo de su infancia, que aunque es un poco cobarde es un “buen tipo” honrado pero pobre, así que Tevye decide celebrar la boda de su hija con el sastre. Chava que es la hija que sigue en el orden de casamiento conoce a Fyedka, quien resulta ser un amante de la literatura que se enamora de Chava. Esta última unión no será permitida por Tevye ya que Fyedka no era judío y ya en los dos anteriores compromisos había desafiado su tradición. Esta termina casándose con Fyedka lo que significa para Tevye que su hija ha muerto. Al momento de ser exiliados de Anatevka se reconcilian.

Al final de la película se ven los problemas de la diáspora judía en la Rusia zarista, hecho por el cual son obligados a abandonar sus tierras y a establecerse en Nueva York. En la película se retrata a su vez el descontento general por las decisiones del Zar, y la influencia del marxismo en los grupos de emancipación emergentes que posteriormente darían origen a la revolución rusa.

Acerca de Sholem Aleikhem

Humorista y escritor judío de literatura en Yiddish Scholem Aleikhem, famoso por “El violinista en el tejado”, película basada en su novela “Las hijas de Tevie”.

Scholem Aleikhem nació el 2 de marzo de 1859 con el nombre de Sholem Yakov Rabinovitsh o Rabinnovitz en el pequeño poblado judío de Periaslav, cercano a Kiev, Ucrania. Es posiblemente el autor popular más reconocido de la literatura judía en Yiddish.

Para leer más sobre Sholem Aleikhem, padre de la literatura Yiddish, oprima aquí.

***

Para que puedas disfrutar de esta canción, y las miles más que vamos rescatando necesitamos de tu ayuda. Manda tu donativo hoy mismo y ayúdanos a preservar este tesoro. Disfruta la canción de hoy…

SaveTheMusic.com tiene como propósito el preservar la música judía en yiddish, hebreo, djudio-espanyol y otros idiomas.

Fundada por Roman Ajzen en 2006, Save the Music es ahora el principal colector de LP’s de yiddish en el mundo. Igual de importante es su objetivo de convertirse en un lugar de encuentro virtual para que los artistas interactúen y promuevan gratuitamente sus conciertos, eventos y nuevos lanzamientos.

Este proyecto abarca el descubrimiento de grabaciones antiguas, enriqueciéndolas con letras, traducciones, transcripciones, partituras, y biografías de los artistas intérpretes y compositores. Cuando se escribió la canción? ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto social de la canción? ¿Qué le dijo que tiene la intención de transmitir al oyente?

Múltiples representaciones de la misma canción con diferentes ritmos, ritmos, idiomas, y en varias fechas están disponibles para inspirarte. Incluso ofrecemos un sistema de “aprender hebreo” para aquellos que quieran aprender canciones con las transcripciones significativas y traducciones.

Todos estos tesoros están disponibles en línea en SaveTheMusic.com, un proyecto del Internet Development Fund, una organización sin fines de lucro, 501c3 California