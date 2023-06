La vendimia – vintage – vendanges

Me akodro de la vendimia “ha ktifa ” en Israel ande un kollego miyo produiziya uvaz para la eksportasyon i era TNUVA ke viniya a tomarlas del kampo ande unos sinkuenta lavorarantes inchiyan las uvas a los sestos…..? Yo adorava irme i estar kon eyos, ayudarlos i fiestar kon eyos todos, la famiya, los amigos i las ijikas i los ijikos ke lavoravan muy duro en las vinyas… Era un plazer ke no se puede eksplikar….

Baylavamos i kantavamos al deredor de la lumbre fina tadre en las noches… Muevas amistades empesavan…. Las karnes ke asavamos inchiyan de umo i de golor la fiesta ! Los perrikos korriyan a selebrar kon mozotros i se artavan i eyos de todo lo ke sovrava de karne i de poyos…

Los unos durmiyan aya mizmo muertos kansados. Los otros pensavan a la demanyana i komo se ivan a meter a lavorar de muevo ensima de esta kanserya… La manseves kome la kanserya. Es vedra !

Unas kuantas horas de esuenyo bastan a rekuperar las fuersas i sintirse “muevo” dospues de una douche a la demanyana…

Para mi era banyo, vistirme i presto korrer a ser la respektavle dirijante en mi echo !!! No durava muncho…. Tratava de kaver en la seryozitad ma no tomava muncho tiempo para de mueve tornar a “lo ke so !” ma mi lavoro nunka sufriyo de mi personalitad kon “kolores

diferentes !” i…. me amaron grasyas al Di-o. Lavori 17 anyos kon eyos, todo el tiempo ke estuve en Israel….. Alegre i felis…

Si, las uvas… i la vendimia al empesijo de Septembre… Un enkanto i todos komiyamos lo ke puediyamos…. Yo aziya “dolmas” de las ojas de vinya ke inchiya de todo bueno !. Kalderas yennas para todos…. Goliya sevoya i no saviya komo kitar esta golor de ensima de mi kuando me iva al echo !!!! De murir de riza….Tantos limones, kolonyas i kremas ke se gastavan para esta “golor” !!! Mizmo mi perriko se askeyava a vezes !… Ma… A mi me plaze la sevoya i el ajo i no me deranja del todo. Topo ke es muy feminino i muy agreavle…. Me gustan todas las golores de la kozina porke penso ke es el paradizo de las hanumikas….

Los festivales de la vendimia son muy koloriadas i muy divertidas. Se esperan el anyo entero dospues de un duro lavoro para obtener el mijor produkto. Des de miles de anyos estos festivales se selebran kon muncho enthusiasmo i pasaron a los livros de historia. El mas selebro era el festival del vino de Bacchus.

La ovra “El Triumpho de Bacchus” de Diego Velazquez siglo 17.

Bacchus (en latino) o Dionysus era el dio del vino de la borraches i del teatro en la vendimia. Uno de los 12 dioses del Olympo, ijo de Zeus i Semele. Semele no era diosa ma solo una mitad diosa.

Pensi ke una kucharika de Mitologia se asentariya kon plazer allado de este eskrito de la savor de las uvas…..

I un saludo partikular a “BOZCADA” la izla de las uvas i de las vakansyas doradas al norte de la mar Aegea…

