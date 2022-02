Es de indudable certeza que es deseable estar mentalmente sano… Para que lo anterior se logre es necesario primero, estar físicamente sano.

El dualismo mente cuerpo es inevitable; así fuimos constituidos desde siempre… El procurar nuestra salud física siempre ha estado en nuestras manos…

Nuestro estado mental deriva en la mayoría de los casos de nuestro estado físico. Siempre he observado que la mayoría de los seres humanos no atienden como debieran su estado físico ejercitándose y con buenos hábitos de vida…

Cuando lo anterior no se da, la mente humana produce resultados bastante mediocres, que además y para colmo poco importan al que los vive.

Por lo cual unos pocos viven a plenitud, y otros muchos simplemente viven porque ya están aquí.

¡Vivir es mucho más que existir!