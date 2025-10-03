Palabras Yiddish de la semana: Herramientas

Si quiere asegurarse de colgarlo completamente derecho, debe usar un nivel o un taladro con tornillos y tacos (para los más pesados).
אויב מע וויל אויפֿהענגען אַ בילד אויף דער וואַנט דאַרף מען אַ האַמער מיט טשוועקעס (פֿאַר לײַכטערע בילדער/רעמען), אָדער אַן עקבער מיט שרויפֿן און אַנקערס (פֿאַר שווערערע). כּדי צו פֿאַרזיכערן אַז מע הענגט דאָס בילד אין גאַנצן גלײַך וואָלט גוט געווען צו מעסטן מיט אַ וואַסערוואָג. אַזוינע מכשירים וואָלטן געדאַרפֿט זײַן אַ טייל פֿון יעדן געצײַג.
bolt: דער באָלץ, ־ן; די/דער שרױף, ־ן
[DER BOLTS, -N; DI/DER ShROYF, -N]
drill (n.): דער עקבער, ־ס; דער בױער, ־ס; דער דרעל <דריל>, ־ן
[DER ÉKBER, -S; DER BÓYER, -S; DER DREL , -N]
drill (v.): עקבערן; בױערן; דרעלעװע|ן
[ÉKBERN; BÓYERN; DRÉLEVE|N]
hammer (n.): דער האַמער, ־ס
[DER HÁMER, -S]
