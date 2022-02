. Cada uno de nosotros es único, habrá cosas que no te gusten de tu cuerpo, pero eso no lo hace menos valioso. En él habitas, con él piensas, te relacionas, amas y te acompaña toda la vida. Por ejemplo: todos tenemos un celular el cual cuidamos demasiado, cuando tiene 15% o menos de batería corremos a cargarlo,

. Hablar mal de ti te perjudica tanto como si te lo dijera otra persona, no hay salud si no se tiene una buena autoestima.

. Tal vez te gusta tu cabello, tu cara o tus manos, ¿y qué me dices de tu cintura, tus hombros o tus piernas?, ¿tus ojos y tu sonrisa? Practica esto todos los días hasta que se convierta en un hábito, no se puede cuidar lo que no se quiere ni respeta.