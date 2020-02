Diario Judío México - La autolesión aparece cuando una persona se hace daño a sí misma a propósito, se le conoce a su vez como autodañarse, autoflagelación, conducta autolesiva o cortarse. En ocasiones la autolesión es menor y en otras llegar a ser grave. Puede dejar cicatrices permanentes o llegar a causar serios problemas en la salud, ejemplos de autolesión:

Cortarse con navaja, cuchillo o un objeto filoso.

Golpearse a sí mismo o con cosas.

Quemarse con cigarrillos, fósforos o velas.

Arrancarse el pelo.

Insertarse objetos a través de los orificios corporales.

Quebrarse huesos o provocarse moretones.

La autolesión no es considerada una enfermedad mental, sino una conducta dañina para enfrentar los propios sentimientos, a pesar de que en algunas enfermedades mentales se autoagreden. Estas personas no buscan el suicidarse más están en riesgo de atentar con su vida si no reciben la ayuda requerida.

Causas:

1.- Querer sentir algo, se sienten vacíos o indiferentes en su interior.

2.-Bloquear recuerdos desagradables.

3.-Mostrar que requieren ayuda.

4.-Liberar sentimientos que los abruman: rabia, soledad o desesperanza.

5.-Castigarse a sí mismos.

6.- Sentir que tienen el control.

Todas las personas están en riesgo de autolesionarse, es frecuente que inicie en la adolescencia o al inicio de la adultez, más en seres que enfrentan situaciones como:

1.- Abuso o traumas durante la niñez.

2.- Enfermedades como: depresión, trastornos alimenticios, estrés postraumático, en algunos trastornos de personalidad, uso de alcohol o droga, amigos que se autolesiónan, baja autoestima.

Señales de autolesión:

1.- Muestran frecuentes cortes, moretones o cicatrices.

2.- Usan ropa de manga larga o pantalones (en mujeres) aún cuando hace calor.

3.- Intentan excusarse por sus heridas.

4.- Tener objetos filosos cerca, sin una razón lógica.

No hay a la fecha medicamentos que controlen la autolesión, más si los hay para la depresión y la ansiedad, más la psicoterapia es una ayuda y apoyo para estas personas.

