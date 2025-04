Voces del Mar de Cortés

Jenny Pearce, antropóloga e investigadora inglesa, especialista en violencia en América Latina, tuvo una provocadora sugerencia para México: interrumpir los ciclos intergeneracionales de masculinidad y generar discusión social sobre la violencia crónica. Instó a nombrar las diferentes violencias (pues si algo no se nombra, no existe) e hizo una lúcida crítica a lo que muchos ven como un éxito en la política represiva de Nayib Bukele, en El Salvador, bomba de tiempo que se nutre de la violencia policial, de la cárcel y del castigo, semillas reproductoras de más violencia. Pearce habló de que una justicia regenerativa requiere de un cuerpo policial (no militar) altamente capacitado, sensible, humanizado y bien pagado.

Gastón Luken Aguilar, visionario e incansable activista de la región, dio en el clavo de la esencia del Foro de Mar de Cortés (para mí, el único antídoto que nos salvará eventualmente): instó a construir comunidad y ciudadanía como plataforma para edificar a México. El lema del Summit 2023 describe, de cuerpo entero, a este gran hombre: “Prosperidad: propósito posible”.

@eduardo_caccia