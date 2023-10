Abrí la puerta y crucé la entrada. Me recibieron agolpados los retratos, donde quedan, a pesar de la muerte, las sonrisas congeladas debajo de una capa de polvo. El aire era pesado y los muebles seguían inmutables, resignados a no moverse, listos para continuar la rutina, como si no supieran que mamá había partido de este mundo hace tres meses, y papá seis semanas después de ella. Recorrí el pasillo ahogado en penumbra y silencio. Especulé por dónde sería más fácil comenzar con eso que llamamos “vaciar la casa”. Prefiero llamarle arqueología forense.

Hurgar las pertenencias de los difuntos impone respeto. Uno tiene la ingrata tarea de decidir qué conservar, qué destruir, regalar, vender o tirar.

En el despacho de mi padre aguardaba el librero que marcó etapas de mi vida. Rejuvenecí diez años al leer una dedicatoria en un libro que le regalé a mi viejo en el 2013. En esos entrepaños conocí apellidos ilustres: Verne, Asimov, Borges, Vargas Llosa y otros. En un cajón topé con fotografías. Me reconocí de treinta años, con mi primer hijo en brazos. De una pared descolgué mi título universitario; apenas pasaba los veinte años. Con vigor adolescente descubrí una caja metálica con pertenencias de mi madre; había diapositivas dentro de un rudimentario dispositivo monocular. Al mirar a contraluz me vi de diez años, posando sobre un camellón de La Condesa. Recordé que en el Parque México corría cuando iba al jardín de niños. Mi viaje al pasado entre retratos sepia me llevó de vuelta a los brazos de mi mamá. Finalmente, debajo de un legajo de correspondencia envejecida, hallé mi carnet de vacunación y una imagen de mis padres cuando eran novios: ella con un vestido claro; él con su uniforme del Colegio Militar. Tuve la certeza de que entonces yo no existía.