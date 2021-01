certify election results: באַשטע֜טיקן <אַטעסטי֜רן> די װאַ֜ל־⁠רעזולטאַ֜טן

[BAShTÉTIKN <ATESTÍRN> DI VÁL-REZULTÁTN]

concede the election: נאָ֜כגעבן <אָ֜פּטרעטן> אין די װאַלן

[NÓKhGEBN <ÓPTRETN> IN DI VALN]

confirm the election of a new president: באַשטע֜טיקן דאָס האָבן אוי֜סגעקליבן אַ נײַ֜עם פּרעזידע֜נט

[BAShTÉTIKN DOS HOBN ÓYSGEKLIBN A NÁYEM PREZIDÉNT]

incite a mob: אױ֜פֿהעצן צו אַ מרידה; אױ֜פֿבו֜נטעװע|ן

[ÚFHETSN TSU A MERÍDE; ÚFBÚNTEVE|N]

insurrection: דער אױ֜פֿשטאַנד, ־⁠ן; די מרידה, ־⁠ות; די אינסורע֜קציע, ־⁠ס

[DER ÚFShTAND, -N; DI MERÍDE, -S; DI INSURÉKTSYE, -S]

lead to chaos: דערפֿי֜רן צו אַן אי֜בערקערעניש; דערפֿי֜רן צו אַ כאַ֜אָס

[DERFÍRN TSU AN ÍBERKERENISh; DERFÍRN TSU A KhÁOS]

lock the Twitter account: פֿאַר)בלאָקי֜רן די טווי֜טער־קאָ֜נטע)

[(FAR)BLOKÍRN DI TVÍTER-KÓNTE]

mob violence: ג(ע)װאַ֜לדאַקטן מצד דעם (װילדן) המון

[G(E)VÁLDAKTN MITSÁD DEM (VILDN) HAMÓYN]

orderly transition: דער רו֜יִקער אי֜בערגאַנג

[DER RÚIKER ÍBERGANG]

overturn the barricades: אי֜בערקערן די באַריקאַ֜דעס

[ÍBERKERN DI BARIKÁDES]

overturn the election results: בטל מאַכן די וואַ֜ל־רעזולטאַ֜טן

[BOTL MAKhN DI VÁL-REZULTÁTN]

peaceful transfer of power: דאָס (ב)שלומדיקע <פֿרי֜דלעכע> אי֜בערגעבן די מאַכט

[DOS (BE)ShÓLEMDIKE <FRÍDLEKhE> ÍBERGEBN DI MAKhT]

political struggle: דאָס פּאָלי֜טישע געראַ֜נגל, ־ען

[DOS POLÍTIShE GERÁNGL, -EN]

stoke anger among the crowd: אוי֜פֿהעצן דעם עולם

[ÚFHETSN DEM ÓYLEM]

storm the Capitol: אײַ֜נ)נע֜מען דעם קאַפּיטאָ֜ל(־בנין) מיט שטו֜רעם)

[(ÁYN)NÉMEN DEM KAPITÓL(-BÍNYEN) MIT ShTÚREM]

subvert: או֜נטעררײַסן; או֜נטערגראָבן; אי֜בערקערן

[ÚNTERRAYSN; ÚNTERGROBN; ÍBERKERN]

warning for democracies everywhere: די וואָ֜רענונג פֿאַר דעמאָקראַ֜טיעס אי֜בער גאָ֜ר דער וועלט

[DI VÓRENUNG FAR DEMOKRÁTYES ÍBER GÓR DER VELT]

whisk away the vice-president: אַװע֜קכאַפּן <געשווי֜נד צו֜נעמען> דעם ווי֜צעפּרעזידע֜נט

[AVÉKKhAPN <GEShVÍND TSÚNEMEN> DEM VÍTSEPREZIDÉNT]