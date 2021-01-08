certify election results: באַשטע֜טיקן <אַטעסטי֜רן> די װאַ֜ל־רעזולטאַ֜טן
[BAShTÉTIKN <ATESTÍRN> DI VÁL-REZULTÁTN]
concede the election: נאָ֜כגעבן <אָ֜פּטרעטן> אין די װאַלן
[NÓKhGEBN <ÓPTRETN> IN DI VALN]
confirm the election of a new president: באַשטע֜טיקן דאָס האָבן אוי֜סגעקליבן אַ נײַ֜עם פּרעזידע֜נט
[BAShTÉTIKN DOS HOBN ÓYSGEKLIBN A NÁYEM PREZIDÉNT]
incite a mob: אױ֜פֿהעצן צו אַ מרידה; אױ֜פֿבו֜נטעװע|ן
[ÚFHETSN TSU A MERÍDE; ÚFBÚNTEVE|N]
insurrection: דער אױ֜פֿשטאַנד, ־ן; די מרידה, ־ות; די אינסורע֜קציע, ־ס
[DER ÚFShTAND, -N; DI MERÍDE, -S; DI INSURÉKTSYE, -S]
lead to chaos: דערפֿי֜רן צו אַן אי֜בערקערעניש; דערפֿי֜רן צו אַ כאַ֜אָס
[DERFÍRN TSU AN ÍBERKERENISh; DERFÍRN TSU A KhÁOS]
lock the Twitter account: פֿאַר)בלאָקי֜רן די טווי֜טער־קאָ֜נטע)
[(FAR)BLOKÍRN DI TVÍTER-KÓNTE]
mob violence: ג(ע)װאַ֜לדאַקטן מצד דעם (װילדן) המון
[G(E)VÁLDAKTN MITSÁD DEM (VILDN) HAMÓYN]
orderly transition: דער רו֜יִקער אי֜בערגאַנג
[DER RÚIKER ÍBERGANG]
overturn the barricades: אי֜בערקערן די באַריקאַ֜דעס
[ÍBERKERN DI BARIKÁDES]
overturn the election results: בטל מאַכן די וואַ֜ל־רעזולטאַ֜טן
[BOTL MAKhN DI VÁL-REZULTÁTN]
peaceful transfer of power: דאָס (ב)שלומדיקע <פֿרי֜דלעכע> אי֜בערגעבן די מאַכט
[DOS (BE)ShÓLEMDIKE <FRÍDLEKhE> ÍBERGEBN DI MAKhT]
political struggle: דאָס פּאָלי֜טישע געראַ֜נגל, ־ען
[DOS POLÍTIShE GERÁNGL, -EN]
stoke anger among the crowd: אוי֜פֿהעצן דעם עולם
[ÚFHETSN DEM ÓYLEM]
storm the Capitol: אײַ֜נ)נע֜מען דעם קאַפּיטאָ֜ל(־בנין) מיט שטו֜רעם)
[(ÁYN)NÉMEN DEM KAPITÓL(-BÍNYEN) MIT ShTÚREM]
subvert: או֜נטעררײַסן; או֜נטערגראָבן; אי֜בערקערן
[ÚNTERRAYSN; ÚNTERGROBN; ÍBERKERN]
warning for democracies everywhere: די וואָ֜רענונג פֿאַר דעמאָקראַ֜טיעס אי֜בער גאָ֜ר דער וועלט
[DI VÓRENUNG FAR DEMOKRÁTYES ÍBER GÓR DER VELT]
whisk away the vice-president: אַװע֜קכאַפּן <געשווי֜נד צו֜נעמען> דעם ווי֜צעפּרעזידע֜נט
[AVÉKKhAPN <GEShVÍND TSÚNEMEN> DEM VÍTSEPREZIDÉNT]