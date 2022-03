We hope and pray for a speedy end to the war and bloodshed in Ukraine.

מיר האָפֿן און בעטן אויף אַ גיכן ‮סוף צו מלחמה און בלוט־פֿאַרגיסונג אין אוקראַיִנע.

[MIR HÓFN UN BÉTN AF A GÍKhN SÓF TSU MILKhÓME UN BLÚT-FARGÍSUNG IN UKRAÍNE]

air raid: דער אָנפֿלי, ־⁠ען

[DER ÓNFLI, -⁠EN]

air-raid shelter: דער אָנפֿלי־⁠באַהאַלטער, ־⁠ס

[DER ÓNFLI-⁠BAHÁLTER, -⁠S]

ally: דער אַליִיִרטער [געבויגן]; דער אַליאַנט, ־⁠ן

[DER ALIÍRTER [inflected]; DER ALYÁNT, -⁠N]