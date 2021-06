This past weekend she took out her old ten-speed bike from the garage, checked the tires, filled them with air, and then pedaled around the neighborhood. Fortunately her bike had both a hand brake and a foot brake, because something got caught in the spoke and she had to stop very quickly. Good thing she was wearing her helmet!

‮דעם פֿאַרגאַנגענעם סוף־וואָך‮ האָט זי פֿון גאַראַזש אַרויסגענומען איר אַלטן צענגענג־ביציקל‮‮, קאָנטראָלירט די רעדער,‮ זיי אָנגעפֿילט מיט לופֿט, און דערנאָך פּעדאַלירט ‮אַרום דער געגנט. צום גליק האָט ‮‮איר ביציקל געהאַט סײַ אַ‮ האַנטטאָרמאַז סײַ אַ פֿוסטאָרמאַז‮, ווײַל עפּעס איז שטעקן געבליבן אין דער ספּיצע און ‮‮זי האָט זיך פּראָמפּט געדאַרפֿט אָפּשטעלן. נאָך‮ גוט וואָס זי האָט געטראָגן דעם קיווער‮!

[DEM FARGÁNGENEM SOF-VÓKh HOT ZI FUN GARÁZh ARÓYSGENUMEN IR ALTN TSÉNGENG-BÍTSIKL, KONTROLÍRT DI RÉDER, ZEY ÓNGEFILT MIT LUFT, UN DERNÓKh PEDALÍRT ARUM DER GEGNT. TSUM GLÍK HOT IR BÍTSIKL GEHÁT SÁY A HÁNTTORMAZ SÁY A FÚSTORMAZ, VAYL ÉPES IZ ShTÉKN GEBLÍBN IN DER SPÍTSE UN ZI HOT ZIKh PROMPT GEDÁRFT ÓPShTELN. NOKh GÚT VOS ZI HOT GETRÓGN DEM KÍVER!]

bell: דאָס גלעקל, ־עך

[DOS GLEKL, -EKh]

bicycle/two-wheeler: דער ביציקל, ־ען; דער וועלאָסיפּעד, ־ן

[DER BÍTSIKL, -EN; DER VELOSIPÉD, -N]

bicycle chain: די ביציקל־קייט, ־ן

[DI BÍTSIKL-KEYT, -N]

bike phone mount: דער מאָנטירטער צעלקע־<מאָבילקע־>האַלטער, ־ס

[DER MONTÍRTER TSÉLKE-<MOBÍLKE->HÁLTER, -S

bike rack: דאָס ביציקל־געשטעל, ־ן

[DOS BÍTSIKL-GEShTÉL, -N]

foot brake: דער פֿוסטאָרמאַז, ־ן

[DER FÚSTORMAZ, -N]

hand brake: דער האַנטטאָרמאַז, ־ן

[DER HÁNTTORMAZ, -N]

handlebars: הענטלעך

[HÉNTLEKh]

helmet: דער קיווער, ־ס; די קאַסקע, ־ס

[DER KÍVER, -S; DI KÁSKE, -S]

kickstand: דאָס שטײשטעקל, ־עך

[DOS ShTÉYShTEKL, -EKh]

mountain bike: דער באַרג־ביציקל, ־ען

[DER BÁRG-BÍTSIKL, -EN]

pedal (n.): דער פּעדאַל, ־ן; דער טרעטל, ־ען

[DER PEDÁL, -N; DER TRETL, -EN]

pedal (v.): פּעדאַלירן; טרעטלען

[PEDALÍRN; TRÉTLEN]

racing bike: דער פֿאַרמעסט־ביציקל, ־ען

[DER FARMÉST-BÍTSIKL, -EN]

seat: דאָס געזעס, ־ן

[DOS GEZÉS, -N]

shifters/derailleurs: דער קייטן־איבערשליסער, ־ס

[DER KÉYTN-ÍBERShLISER, -S]

spoke: די ספּיצע ‹שפּיציע›, ־ס

[DI SPÍTSE <ShPÍTSYE>, -S]

put a spoke in sb.'s wheel: או֜נטערשטעלן (+ דאַט׳) אַ פֿיסל

[ÚNTERShTELN (+ dat.) A FISL]

ten-speed bike: דער צענגענג־ביציקל, ־ען

[DER TSÉNGENG-BÍTSIKL, -EN]

tire: די ראָד, רעדער

[DI ROD, RÉDER]

touring bike: דער טוריסטן־ביציקל, ־ען

[DER TURÍSTN-BÍTSIKL, -EN]

tricycle: דער טריציקל, ־ען

[DER TRÍTSIKL, -EN]

unicycle: דער מאָנאָציקל, ־ען

[DER MONOTSÍKL, -EN]

do a wheelie: פֿאָרן (נאָר) אױף דער הינטערשטער ראָד

[FORN (NOR) AF DER HÍNTERShTER ROD]