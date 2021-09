Aferrarse a tener una relación que ya no existe es sufrir por un pasado que ya no está.

Lamentarse por una relación del pasado, o comparar una relación nueva con la que se tuvo en algún otro momento no es una decisión acertada. Lo que se logra es perpetuar el sufrimiento personal y asegurar que la relación actual no funcione.

Cuando las personas se aferran a la idea de una relación que ya no existe, pierden la perspectiva de la realidad y pretenden tener algo que no es. La vida sucede, cambia y fluye constantemente. Esperar que las personas, las relaciones y las cosas no cambian no es lógico ni objetivo.

Hay relaciones sólidas que pueden resistir más fácil los cambios, se pueden adaptar a nuevas condiciones y hasta restablecer su comunicación aun en situaciones adversas. Sin embargo, habrá otras relaciones que no son tan fuertes ni tan sinceras como parecen por lo que no resisten cambios o los malentendidos ya que estos sobrepasan sus límites de tolerancia.

Vivir del recuerdo solo contamina el presente. Vivir comparando crea resentimiento. Tener una relación sin nutrirla y no hacer algo por la relación solo promueve el aburrimiento, la apatía y la soledad.

Vivir en el aquí y ahora soltando las preconcepciones y las expectativas pasadas permite adaptarse a las nuevas realidades, lo que otorga un sentido de pertenencia legítimo el cual facilita que tanto la vida como las relaciones personales sanen, se puedan mantener y perduren a pesar de los malos tiempos.

Hay muchas cosas que pueden suceder en una relación; la gente crece, los intereses cambian y se dispersan… las cosas rara vez se quedan igual, esto es la esencia de la vida, crecer o morir.

Es importante tener el poder y la posibilidad de adaptarse a lo que se tiene aquí y ahora, hoy.

Vivir de memorias es peligroso porque si las memorias son tristes o malas, la tendencia será a amargarse, desconectarse y/o abandonar la relación. Si las memorias son buenas o mejores de lo que se tiene en el momento se puede crear un conflicto de expectativas y creencias lo cual puede crear una dificultad para aceptar y/o poder adaptarse a la nueva realidad.

Lo más sano es ser una persona objetiva y realista. Cuando uno se encuentra con una persona que está enojada y maltrata a todos, no hay razón para justificar. Si una persona no tiene interés de tener una relación sana, no hay por qué rogarle. Si una persona está amargada, o muy necesitada de atenciones, hay que ser sincero, directo y educado para poner límites y protegerse del maltrato o del abuso.

Lo mejor es ser una persona noble, sincera, auténtica y tener compasión por las personas que están pasando por malos ratos, son groseras o insensibles es la mejor opción.

Uno tiene que tratar de ser la mejor versión de sí mismo a pesar de todos los demás, al final uno debe de sentirse bien consigo mismo.

La receta

Ser mejor persona

Ingredientes:

Perspectiva- tener una visión amplia y considerada para integrar tiempos buenos y malos

Compromiso – responsabilidad y determinación para ser mejor sin crear conflicto

Integridad –sinceridad, sin comprometer los principios ni caer en el maltrato

Respeto – aceptación de la diversidad y derecho de ser sin ser juzgado o criticado

Consideración– disposición noble y compasiva para desarrollar empatía y paciencia

Afirmación personal para ser mejor:

Busco armonía con las personas que están en mi vida. Permito que fluyan mis pensamientos y que no se contaminen con mis memorias o mis expectativas. Tengo consideración y respeto el carácter de los demás. Proyecto luz, paz y serenidad. Soy una persona libre, puedo entender el dolor y el malestar de los demás sin tener la necesidad de cargarlo o engancharse con ellos. Busco y agradezco la oportunidad para poder ser mejor cada dio.

Como ser mejor persona

1. Cada persona tiene sus propios retos, los cuales no se eligen, sin embargo, se tiene que superar. Ser mejor es una acción que se aprende y se perfecciona diariamente. Es necesario conquistar las voces del ego, dejar ir la vanidad y ser humilde para poder entender a los demás.

2. Se requiere voluntad y disciplina para ser mejor. Es difícil callar y ser mejor persona. Las intenciones no bastan para lograr mejorar. Se tiene que incluir la responsabilidad y sensibilidad, y hacer el bien, sin buscar siempre el beneficio personal.

3. Ver lo bueno y vivir feliz es una opción y una elección. La vida es valiosa como para malgastarla en cosas negativas. Engancharse con el dolor, resentimiento o vivir enojado es una pérdida de tiempo que limita y disminuye la posibilidad de tener una buena vida.

“Grande es aquella persona que calla cuando le gritan y siente compasión por aquellos que lo maltratan.” *Prohibida su reproducción total o parcial sin el permiso escrito del editor y sin citar la fuente. Copyright © 2005-2021 Recetas para la vida© Todos los Derechos Reservados

Si quieres platicar tu caso en particular, tenemos el servicio de coaching personal. Pide tu cita hoy.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=CBJYD8CFYMFF4