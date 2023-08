Judaísmo Hoy. La Casa de León Trotsky, los recuerdos de Maia Ajzen. Episodio 107. Agosto 18, 2023

Un programa sobre la identidad, historia, cultura judía y sucesos de actualidad de México y el mundo

En este episodio:

Maia nos platica su experiencia visitando la casa de León Trotsky salvaban al mundo, ella era muy pequeña y no entendía, fue cuando creció que fue consciente del impacto que tuvo.

La inauguración de un tren ligero en la ciudad de Tel Aviv, que contamina menos y agilizará el tráfico en una ciudad muy conflictiva.

El fallecimiento de David Ostrosky

Segunda convención de la American Society, que tendrá como tema central nearshoring (el cambio de empresas de su lugar de origen a otros países que resultan mejores en cuanto a ubicación, servicios, costos.

Einat Kranz será la nueva Embajadora de Israel en México.

Reiteramos invitación a la Feria Internacional del Libro Judío del 1 al 10 de septiembre.

Paraguay pasará su embajada a Jerusalem, al igual que ya lo hizo Guatemala, Honduras y Estados Unidos.

Samantha Rodríguez creadora de The Voice of the Silent recibió una beca para estudiar la Maestría en Estudios del Holocausto” en la Universidad de Haifa en Israel.

Yad Vashem y la inteligencia artificial.

La historia de Sir Nicholas Winton se llevará a la pantalla grande, y será interpretado por Anthony Hopkins

12 de agosto nace: Sir Nicholas Winton (1909-2015), salvó a 670 niños judíos de la muerte a manos de la Alemania nazi

Del 15 al 17 de septiembre empiezan las conmemoraciones judías, comenzando con Rosh Hashone. Son fechas para reevaluar lo que se hizo durante el año y ver cómo mejorar. Hay 10 días entre Rosh Hashone y Yom Kippur para remediarlo (Del 24 de septiembre de 2023 al 25 de septiembre de 2023)

Efemérides de la semana:



