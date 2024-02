¿Qué hacer cuando alguien está pensando en suicidarse?

En Maayan Hajaim estamos comprometidos con la comunidad Judeo-mexicana en contribuir con nuestro granito de arena en la atención de un problema de salud emocional y mental que está llevando a las personas a atentar con la vida misma.

Hablar del tema de suicidio, hasta el día de hoy sigue siendo un tema tabú que situarlo de esa manera es sinónimo de no darle importancia. Sin embargo, es real el problema y más si la persona que lo está sintiendo se han acumulado demasiadas emociones, no tiene muchas opciones de salida; obviamente no se la está pasando muy bien.

Por ello cuando alguien que conoces habla de quitarse la vida o dice cosas que parecen un plan para suicidarse, puede ser muy alarmante. Puede que uno no sepa si tomar en serio las conversaciones sobre el suicidio o incluso no se está preparado para abordar este tema. Es así como te queremos compartir algunos recursos que pueden favorecer una acción para prevenir y transmitir que lo que está pasando también pasara y encontraremos otras opciones.

El primer paso consiste en averiguar si la persona corre el riesgo de actuar de acuerdo con los sentimientos que le hacen considerar el suicidio. Acércate y dile: estoy aquí para escucharte Estamos acá para intentar, habrá fallas, pero también aprendizajes. Enfócate en lo que está en tus manos poder cambiar La mejor pregunta que podemos hacer a una persona en momentos difíciles es “¿en que te puedo apoyar?” Hazle saber que… ESTA BIEN expresar lo que uno siente y lo que uno necesita

Estas recomendaciones tienen a finalidad de crear un primer contacto y hacerle saber a la persona que no está sola. Pero de igual forma como familiar o persona cercana es importante reconocer cuando uno no puede y será mejor pedir ayuda profesional. Así que puede comunicarte a 5552925131 y te orientaremos al respecto.