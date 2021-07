Un conflicto se presenta ante una molestia, altercado, problema o incomodidad entre dos o más personas o grupos.

Conflictos menores o pequeñas molestias se podrán a convertir en conflictos mayores si los

mismos se manejan inadecuadamente. Las grandes disputas entre personas o grupos son el resultado de un pequeño altercado mal manejado.

El conflicto en sí es inevitable aún cuando las personas tengan intereses, necesidades, expectativas similares, lo que importa es saber manejarlos para convertirlos en fortalezas más que en amenazas en las relaciones, dado que se sabe que cuando son manejados adecuadamente las relaciones entre las personas o los grupos salen fortalecidos.

Existen muchas maneras de manejar los conflictos y la mejor solución es la que lleva al método “gana-gana”, en donde ambas partes perciben que sus necesidades se atendieron y fueron tomados en cuenta.

A través de la negociación adecuada, ambas partes estarán satisfechas con la resolución del conflicto.

El saber negociar, requiere de ambas partes, tanto de personas como de grupos. Para ser

excelentes comunicadores o negociadores deben de poseer un claro sistema y valores éticos, junto y poseer la suficiente claridad para saber a dónde se quiere llegar. Además, un buen negociador es aquel que posea creatividad, iniciativa y un poder de persuasión inmejorable.

Otro elemento en los negociadores de conflictos intergrupales es el de que ostenten un elemento social de la representatividad ya sea por escrito o por voz popular y que muestren su compromiso con los intereses que representa y que intenta resolver.

Otro factor que interviene para la resolución y manejo de conflictos es el escoger el ambiente y momento adecuado lo que ayudará a la resolución.

Otro factor importante es el de que ambas partes mostrarán disposición para la mejor resolución de la conflictiva, más cuando una de las partes se “cierra” y no acepta el mínimo contacto con la otra u otras partes, las posibles negociaciones no se darán.

En sí, un conflicto no es ni bueno ni malo y en su gran mayoría son solucionables. Más lo más importante es que con la aparición de una conflictiva, se facilita el crecimiento y desarrollo tanto personal como grupal; más un manejo inadecuado o de las negociaciones logrará llevar a que dicho conflicto se vuelva más profundo y aparentemente insoluble.

En el caso que vivas un conflicto ¡Llámanos!, te podemos ayudar.