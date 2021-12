Out with the old, in with the new! We wish you all a good year, a happy year,

and – most importantly – a healthy year!

פֿון אַלטן אַוו‮עק, צום נײַעם פֿאָרויס!

מיר ווינטשן אײַך אַלעמען אַ גוט יאָר, אַ ‮גליקלעך יאָר,

און – צום סאַמע וויכטיקס‮טן – אַ געזונט יאָר!

[FUN ALTN AVÉK, TSUM NÁYEM FORÓYS! MIR VINTShN AYKh ÁLEMEN A GUT YOR, A GLÍKLEKh YOR, UN – TSUM SÁME VÍKhTIKSTN – A GEZÚNT YOR!]

